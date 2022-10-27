Шипулин: недопуск сборных России по волейболу к квалификации ОИ можно оспорить

Вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Геннадий Шипулин прокомментировал новость о недопуске сборных России к квалификации на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.

«Оспаривать можно, но, чтобы нас допустили, ситуация должна поменяться в целом. Не нужно соглашаться», — цитирует Шипулина «Матч ТВ».

По его словам, многие спортсмены, участники соревнований, федерации не согласны с отсутствием российских спортсменов на международной арене.

«Конечно, отрицательно отношусь к таким решениям. Отстранять российских спортсменов — это несправедливо. Сейчас везде и всюду такое отношение к России», — добавил Шипулин.

В Международном олимпийском комитете (МОК) 27 октября сообщили, что женская и мужская сборные России по волейболу не вошли в список участников квалификации к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. 1 марта призыву последовала Международная федерация волейбола (FIVB) и отстранила от международных турниров сборные и клубы из России и Белоруссии.

Игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что женская сборная Сербии второй раз подряд выиграла ЧМ по волейболу.