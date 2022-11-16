«Без РФ ни один вопрос не обсуждался»: глава Минфина Силуанов — о зерновой сделке, «изоляции» России и энергоресурсах

Россия выступает за продление зерновой сделки, однако требует усиления контроля за каналами поставок агропродукции и продовольствия. Об этом в эксклюзивном интервью RT на полях саммита G20 рассказал министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, продукты питания должны доставляться в те государства, которые действительно в этом нуждаются, а не в европейские развитые экономики. Помимо этого, Западу стоит задуматься о снятии ограничений в сфере энергетики, поскольку санкции провоцируют рост цен на сырьё и препятствуют восстановлению мирового ВВП. При этом Россия остаётся активным участником обсуждения глобальной повестки, несмотря на попытки некоторых стран изолировать РФ, считает Силуанов.

— Антон Германович, на Бали завершился саммит «Большой двадцатки». Встреча участников — стран с наиболее развитой и развивающейся экономикой — проходила уже в 17-й раз. По её итогам лидеры государств G20 одобрили итоговую декларацию. Какие ключевые темы глобальной повестки обсуждались на полях мероприятия?

— На саммите обсуждалось много вопросов, которые касаются непосредственно Российской Федерации, а именно: вопросы энергетики, зерна, здравоохранения — мы активно участвовали (в дискуссиях. — RT) — и цифровизации.

— Ещё в июле Россия, Украина, Турция и ООН в Стамбуле подписали многостороннее соглашение о содействии поставкам российской и украинской агропродукции на мировые рынки. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября. При этом Москва неоднократно заявляла, что часть условий договора, касающаяся экспорта продовольствия из России, не соблюдается. Будет ли в этой связи наша страна поддерживать призывы к продлению инициативы?

— Действительно, многими странами «Большой двадцатки» высказывались предложения о продолжении зерновой сделки, поскольку в данный момент мы видим ситуацию с голодом в целом ряде стран, особенно в государствах Африканского континента. На этом фоне вопросы потоков зерна и продовольствия в эти страны были одной из тем обсуждения.

На что обратила внимание российская делегация во время общения со своими коллегами? Наш министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления на саммите заявил, что Россия выступает за продолжение зерновой сделки.

Но мы за то, чтобы зерно, которое поставляется в рамках черноморских договорённостей, шло именно странам, которые нуждаются в поставках, а не странам Запада и европейским экономикам, как это сейчас и происходит.

Силуанов — о зерновой сделке

Поэтому мы высказались за продолжение этой сделки под контролем пунктов направления зерна с тем, чтобы зерно шло действительно нуждающимся странам.

— Вы упомянули, что на саммите также активно обсуждалось положение дел в мировой энергетике. Какие именно темы были затронуты в данной сфере? В частности, удалось ли добиться успехов в вопросе частичного снятия санкций с России в сегменте экспорта углеводородов?

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— Мы говорили о необходимости контроля за объёмом поставок, а также обсуждали вопросы, связанные с ценами на энергосырьё. Были, например, затронуты введённые Западом различные санкции, которые в наибольшей степени бьют по самим инициаторам этих рестрикций.

Дело в том, что любые ограничения приводят к росту цен. Соответственно, увеличение цен мешает росту экономики и приводит к снижению благосостояния людей. Поэтому (в ходе дискуссий. — RT) мы выступали за то, чтобы снимались все барьеры, мешающие экспорту наших энергоресурсов в другие страны, — а сегодня таких барьеров достаточно.

Подобные ограничения вредят мировой экономике. Собственно, на полях саммита представители «Большой двадцатки» всегда и рассматривали вопросы глобальной экономики и её динамики. На всё это и указывала российская делегация. Я думаю, что западные страны это услышали.

Силуланов — об экспорте энергоресурсов

— Ещё до старта мероприятия ряд западных представителей высказали намерение продемонстрировать России её якобы изолированность на внешней арене из-за событий на Украине. Чувствовали ли вы или ваши коллеги недоброжелательную тональность и предвзятое отношение со стороны некоторых участников саммита?

— Я могу сказать от всей нашей делегации: никакой изоляции мы здесь не чувствуем. Да, в выступлениях отдельных представителей западных стран звучала определённая тональность к ограничениям, к тому, что России необходимо сворачивать специальную военную операцию и так далее.