Газовый риск: почему Европа может столкнуться с самой тяжёлой зимой за долгое время

Хотя газохранилища ЕС заполнены почти на 100%, Европу может ждать самая сложная зима со времён Второй мировой войны, считают аналитики Центра развития энергетики. Как полагают эксперты, Евросоюзу удастся без проблем пережить нынешний отопительный сезон только при сохранении относительно тёплой погоды и стабильно высоких поставках СПГ. Если хотя бы один из этих критериев не будет соблюдён, европейским странам придётся отключать потребителей от энергии, а к следующей зиме государствам региона не удастся накопить нужный объём сырья, уверены аналитики. В попытке обуздать энергетический кризис руководство ЕС ранее предложило ввести потолок цен на весь поставляемый из-за рубежа газ. Впрочем, сейчас власти объединения, по данным СМИ, признали невозможность этой инициативы.

Грядущая зима может стать для Европы самой сложной со времён Второй мировой войны, говорится в опубликованном в среду, 9 ноября, аналитическом отчёте российского Центра развития энергетики. По мнению специалистов, с учётом высоких уровней заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ) у государств Евросоюза есть шанс пройти отопительный сезон без отключений потребителей от энергии.

Однако для этого нужно, чтобы температура не отклонялась от климатической нормы, а поставки сжиженного природного газа (СПГ) оставались на максимальном уровне. Если хотя бы один из критериев не будет соблюдён, ЕС рискует столкнуться серьёзными трудностями, уверены эксперты.

«В случае холодной зимы потребление потребуется сократить в отдельные месяцы больше чем на 20%, при этом запасы в ПХГ к весне опустятся до уровня, который не позволит нормально подготовиться к зиме 2023/2024 годов... Чтобы обеспечить достаточные поставки СПГ, цены на газ в Европе зимой должны быть стабильно выше, чем в Азии. Это означает, что в случае всплеска спроса в Азии европейские цены на газ может ждать новое ралли», — говорится в исследовании.

Отметим, что с начала осени газ в Европе подешевел почти в три раза и сейчас торгуется вблизи $1200 за 1 тыс. куб. м. После ажиотажного роста в августе цены стали снижаться по мере ускоренного заполнения европейских ПХГ. Так, на данный момент газохранилища ЕС обеспечены сырьём в среднем на 95,35%, а в некоторых странах региона значение варьируется от 96 до 100%. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации газовой инфраструктуры Европы (GIE).

Летом в Европарламенте обозначали цели по заполнению газовых резервов хотя бы до 80—85% к ноябрю. Впрочем, даже максимальные запасы в ПХГ крупных стран ЕС не гарантируют надёжное прохождение осенне-зимнего периода, о чём ранее предупредили в «Газпроме».

«Нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы, в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка. Отметим, что отдельные страны уже начали тратить запасы газа из хранилищ», — сообщили в компании.

Эксперты «Газпрома» не исключают, что к концу отопительного сезона — в марте 2023 года — заполненность европейских ПХГ может составить лишь около 5%. При этом на фоне проблем с импортом газа из России перспективы следующих зим в ЕС становятся всё более неопределёнными, считают в корпорации. Похожей оценки придерживаются и в Центре развития энергетики.

«Если предстоящая зима не окажется существенно теплее климатической нормы, у Европы без дополнительных поставок российского газа не будет возможности накопить в 2023 году такие же запасы в ПХГ, как в 2022 году. Необходимость максимального заполнения ПХГ будет поддерживать цены на газ в Европе даже в случае существенного снижения внутреннего потребления», — отмечается в докладе.

Дорогая альтернатива

По данным Международного валютного фонда, за последний год поставки природного газа из России в ЕС упали более чем на 80%. Так, прокачка сырья по трубопроводу Ямал — Европа была полностью остановлена из-за ограничений со стороны Польши, Украина вдвое сократила транзит топлива из РФ в Евросоюз через свою территорию, а транспортировка газа по системе «Северный поток» стала невозможной после теракта на магистралях в конце сентября.

Таким образом, среди ориентированных на Европу трубопроводов на полную мощность сейчас работает только «Турецкий поток». Впрочем, данная магистральная система рассчитана преимущественно на южные страны ЕС и позволяет прокачивать в Европу лишь 16 млрд куб. м в год, тогда как, например, через «Северные потоки» ежегодно можно было бы транспортировать около 110 млрд куб. м.

«Если ещё в первой половине 2022 года из России шли полноценные поставки, то в 2023-м этого уже не будет. Из нынешнего отопительного сезона ЕС выйдет с опустошёнными хранилищами газа, даже если зима будет привычной по температуре. Между тем странам региона нужно будет оперативно заполнять хранилища к следующей зиме, что будет затратно из-за высоких цен и станет ещё одним ударом по экономке ЕС», — рассказал RT ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

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На фоне сокращения российских поставок Европа начала активнее закупать энергосырьё у других стран, в первую очередь у США. Так, с января по октябрь 2022 года Соединённые Штаты направили в ЕС около 48 млрд куб. м СПГ, что на 26 млрд куб. м больше, чем за весь 2021-й. Такие цифры 7 ноября сообщили в Белом доме.

Между тем Вашингтон продаёт свой газ Европе по завышенной стоимости, что уже начало вызывать вопросы у властей стран ЕС. Так, ранее своё недовольство энергетической политикой США выразил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Американский газ стоит на внутреннем рынке в три-четыре раза дешевле, чем та цена, по которой его предлагают приобретать европейцам. Это двойные стандарты», — цитирует ТАСС Макрона.

Тем не менее, даже с учётом высоких цен в будущем году, поставки американского СПГ в Европу всё равно могут быть существенно увеличены, уверен главный аналитик компании «Телетрейд» Марк Гойхман. Впрочем, по его мнению, даже активные закупки сырья у США вряд ли помогут ЕС избежать проблем с энергией во время отопительного сезона-2023/24.

«Есть огромные сомнения в том, что Европе удастся следующей зимой обеспечить необходимое количество газа. СПГ даже при увеличении поставок может не заместить выпадающие объёмы. Тем более, что в 2023 году предполагается более высокий спрос на газ со стороны Китая», — подчеркнул собеседник RT.

Без потолка

Как отметили в Центре развития энергетики, газовый баланс в ЕС сохраняется напряжённым, и к концу нынешней зимы потребители в регионе могут остаться без какой-либо «подушки безопасности». А значит, даже незначительное сокращение поставок сырья от США и других европейских партнёров, например, по технологическим причинам, может вызвать панику, которая потребует вмешательства властей в работу рынка, считают аналитики.

Примечательно, что ранее руководство ЕС уже анонсировало новый пакет мер по борьбе с энергетическим кризисом, включая «целенаправленное вмешательство в рыночные цены на газ». Речь идёт, в частности, о создании общеевропейского картеля импортёров сырья и установлении предельной стоимости топлива.

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Вместе с тем сейчас в Еврокомиссии признали, что ввести лимит цен на газ будет невозможно на фоне возникших внутри ЕС противоречий. Как пишет Reuters со ссылкой на дипломатические источники, сейчас в Евросоюзе сформировались два лагеря: Франция, Испания и Бельгия желают ограничить стоимость сырья, в то время как Германия и ещё несколько стран выступают против этой инициативы.

«ЕС хотел ввести потолок цен на газ как для России, так и других поставщиков в качестве антикризисной меры, чтобы европейцы меньше платили за энергию. Впрочем, энергокомпании смогли показать, что это плохая идея. Продавцы газа могут трактовать эти ограничения как нарушение коммерческих контрактов и перенаправить поставки в другие места. То есть потолок цен привёл бы тотальному дефициту, а Европа вряд ли смогла бы прожить эту зиму и физически не замёрзнуть», — пояснил Игорь Юшков.

Таким образом, для поддержания собственной энергобезопасности Евросоюзу не только придётся отказаться от введения ценовых ограничений, но и продолжать покупать газ по более высокой стоимости, чем в других регионах мира, считает эксперт. В противном случае танкеры с СПГ будут массово разворачиваться в сторону более прибыльных направлений, включая Азию, подчеркнул аналитик.