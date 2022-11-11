«Противоречит логике»: что означает решение США лишить Россию статуса страны с рыночной экономикой

Отказ США признавать российскую экономику рыночной — один из шагов в продолжение давления Вашингтона на Москву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Штаты ведут деструктивную линию, которая не способствует нормализации обстановки на мировых рынках. Тем не менее попытки Белого дома дестабилизировать ситуацию в России так и не увенчались успехом, подчеркнул представитель Кремля. Как отмечают специалисты, в рамках санкционной риторики американские власти могут ввести повышенные пошлины на импорт товаров из России. Впрочем, эксперты не ожидают серьёзных последствий этого шага: объём торговли между странами уже серьёзно сократился. На этом фоне любые новые ограничения будут не в интересах США, уверены аналитики.

Решение США прекратить считать Россию страной с рыночной экономикой можно расценивать как очередную попытку Вашингтона оказать давление на Москву. Между тем подобные действия не приводят к желаемому результату. Об этом в пятницу, 11 ноября, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это один из шагов в продолжение деструктивной линии, которая никоим образом не способствует стабилизации (обстановки. — RT) на мировых экономических рынках… Мы знаем многочисленные санкции... Вместе с этим мы видим — в меньшей степени в Америке, в большей степени в Европе — растущее понимание того, что эти санкции не смогли дестабилизировать российскую экономику», — отметил представитель Кремля.

По его словам, ограничения Запада в отношении России уже привели к серьёзному разгону инфляции в самих Штатах в связи с возникшим «хаосом на энергетическом рынке» и внесли изрядную турбулентность в экономику Европы. У Москвы тем временем по-прежнему остаются партнёры, заинтересованные в укреплении взаимных связей.

«В данном случае вакуума не бывает, и там, где он рождается, он заполняется другими направлениями, другими странами. Этот период трансформации сейчас происходит. Сейчас отрастают такие новые нервные окончания в экономике. На это, конечно, потребуется какое-то время. Но есть те, кто не тяготеет к взаимодействию с нами, есть те, кто проявляет растущую заинтересованность», — добавил Песков.

Накануне вечером Министерство торговли США сообщило, что в рамках своих антидемпинговых процедур больше не будет рассматривать российскую экономику в качестве рыночной и примет соответствующие меры. Как объяснили в ведомстве, Москва якобы использует недобросовестные практики во внешней торговле, в результате чего американские компании теряют конкурентные преимущества на мировом рынке.

«Широкое вмешательство государства в экономику привело к искажению цен и издержек в России, что не позволяет точно определить, справедливую ли цену российские компании устанавливают на поставляемую в США продукцию. В результате сегодняшнего решения в дальнейшем при закупках товаров у России Министерство торговли будет использовать альтернативную методологию для расчёта антидемпинговых пошлин на импорт российской продукции», — говорится в сообщении.

Так, теперь американский Минторг будет ориентироваться на рыночные цены в странах, которые находятся на сопоставимом с Россией уровне экономического развития и производят аналогичные товары. На основе этой информации Штаты будут устанавливать пошлины на импорт продукции из РФ, что позволит минимизировать наносимый американским производителям ущерб, отметили в министерстве.

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Заявления американских властей о лишении России статуса страны с рыночной экономикой «противоречат логике», считает посол РФ в США Анатолий Антонов. Более того, именно многочисленные нелегитимные односторонние барьеры со стороны самих Соединённых Штатов стали одной из причин дисбалансов на мировых рынках, добавил дипломат. Его слова приводит российское диппредставительство в своём Telegram-канале.

В Минэкономразвития России, в свою очередь, сочли решение США «предвзятым и сугубо политическим». Как отметили в ведомстве, американский Минторг решил пересмотреть статус РФ, хотя всего полгода назад сам подтвердил, что российская экономика остаётся рыночной.

«Обстоятельства, которые были сочтены достаточными для пересмотра его собственного решения, возникли после начала специальной военной операции на Украине и являются прямым следствием действий ряда стран, не в последнюю очередь самих США… «Рыночные принципы», как их понимают США, по сути, применяются не для обеспечения свободной конкуренции, а, наоборот, для подавления конкуренции со стороны неамериканских производителей», — подчеркнули в Минэкономразвития.

«Не в интересах США»

Отметим, что США и Евросоюз признали российскую экономику рыночной ещё в 2002 году. Получение такого статуса давало стране возможность оспаривать антидемпинговые ограничения и было одним из ключевых критериев для дальнейшего вступления во Всемирную торговую организацию.

Само присоединение России к ВТО состоялось только в 2012 году, после чего Москве был предоставлен режим наибольшего благоприятствования (РНБ) со стороны других государств — участниц объединения. Этот механизм позволяет членам организации торговать друг с другом на льготных условиях — по сниженным пошлинам. Между тем в марте 2022-го в рамках санкционной риторики Соединённые Штаты вместе с партнёрами по G7 и ЕС отказались от РНБ с Россией.

«В период СССР цены в стране устанавливало государство, и это давало США возможность использовать заградительные пошлины в торговле. Однако после проведения у нас рыночных реформ стало понятно, что это несправедливо. Мы добились получения статуса рыночной экономики, но теперь США, видимо, решили вспомнить старое. По большей части это политический шаг, который позволяет применять дискриминационные меры», — рассказал RT директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.

Тем не менее, по его словам, даже с учётом всех санкций и общей геополитической напряжённости экономика России не перестала быть рыночной. Похожей точки зрения придерживается и член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

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«В России уже давно завершены все структурные реформы. У нас свободные рынки и своя система капитализма, пусть и с определёнными особенностями. Да, доля государства в ВВП действительно остаётся высокой, но это не мешает стране успешно развиваться в качестве рыночной экономики. США пытаются просто изолировать нас от мира, но это невозможно, так как Россия слишком большая», — отметил собеседник RT.

По его мнению, в дальнейшем для оказания дополнительного давления на Москву Вашингтон может поднять вопрос об исключении России из ВТО. Впрочем, подобные попытки, вероятно, будут обречены на провал, считает специалист.

«Из ВТО нас не исключат. Попросту не смогут, поскольку от этого проиграют все. Да и сама организация в принципе утратила свою значимость после того, как несколько лет назад США объявили торговую войну Китаю и начали активно вводить в ограничения отношении КНР, вопреки нормам и правилам организации», — добавил Разуваев.

В целом, по словам специалистов, решение США отозвать у России статус страны с рыночной экономикой не приведёт к серьёзным последствиям. Как пояснил Александр Данильцев, своими действиями Штаты хотят нанести Москве своеобразный моральный удар. Вместе с тем результат вряд ли будет ощутимым, поскольку товарооборот двух стран уже значительно сократился за последнее время, пояснил эксперт.

По последним данным Минторга США, с января по сентябрь 2022 года экспорт американской продукции в Россию упал почти на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го — до $1,46 млрд. Москва тем временем сократила поставки своих товаров в Штаты примерно на 45% — до $12,49 млрд.