Узнать больше

Песков назвал декларацию G20 победой здравого смысла и компромиссом

Короткая ссылка
Итоговая декларация саммита G20 в Индонезии стала победой здравого смысла и компромиссом, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков назвал декларацию G20 победой здравого смысла и компромиссом
  • AP

«Это, скорее, победа здравого смысла», — сказал представитель Кремля журналистам.

Он отметил, что это заслуга и дипломатов России, и российской шерпы, а также индонезийцев, которые председательствовали и председательствуют до сих пор в G20.

«И индийских дипломатов, которые уже по эстафете получат дальше председательство в «двадцатке», и наших партнёров, китайцев, других стран», — добавил Песков.

По его словам, удалось «нейтрализовать слепую агрессивность коллективного Запада» и выйти на компромисс.

Как ранее сообщила шерпа от России Светлана Лукаш, Запад проявил лицемерие в некоторых темах на саммите G20, но итоговая декларация отразила то, что голос G7 уже не является доминирующим.

Песков заявил, что Россию устраивают формулировки итоговой декларации саммита G20 в Индонезии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить