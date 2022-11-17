Песков назвал декларацию G20 победой здравого смысла и компромиссом
- AP
«Это, скорее, победа здравого смысла», — сказал представитель Кремля журналистам.
Он отметил, что это заслуга и дипломатов России, и российской шерпы, а также индонезийцев, которые председательствовали и председательствуют до сих пор в G20.
«И индийских дипломатов, которые уже по эстафете получат дальше председательство в «двадцатке», и наших партнёров, китайцев, других стран», — добавил Песков.
По его словам, удалось «нейтрализовать слепую агрессивность коллективного Запада» и выйти на компромисс.
Как ранее сообщила шерпа от России Светлана Лукаш, Запад проявил лицемерие в некоторых темах на саммите G20, но итоговая декларация отразила то, что голос G7 уже не является доминирующим.
Песков заявил, что Россию устраивают формулировки итоговой декларации саммита G20 в Индонезии.