Итоговая декларация саммита G20 в Индонезии стала победой здравого смысла и компромиссом, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это, скорее, победа здравого смысла», — сказал представитель Кремля журналистам.

Он отметил, что это заслуга и дипломатов России, и российской шерпы, а также индонезийцев, которые председательствовали и председательствуют до сих пор в G20.

«И индийских дипломатов, которые уже по эстафете получат дальше председательство в «двадцатке», и наших партнёров, китайцев, других стран», — добавил Песков.

По его словам, удалось «нейтрализовать слепую агрессивность коллективного Запада» и выйти на компромисс.

Как ранее сообщила шерпа от России Светлана Лукаш, Запад проявил лицемерие в некоторых темах на саммите G20, но итоговая декларация отразила то, что голос G7 уже не является доминирующим.

Песков заявил, что Россию устраивают формулировки итоговой декларации саммита G20 в Индонезии.