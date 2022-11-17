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Шерпа от России: саммит G20 показал, что голос G7 уже не является доминирующим

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Запад проявил лицемерие в некоторых темах на саммите G20, но итоговая декларация отразила то, что голос G7 уже не является доминирующим, заявила шерпа от России Светлана Лукаш.

«Лицемерие определенное присутствовало. Но, я считаю, «двадцатке» удалось полностью сбалансировать язык в интересах и развивающихся экономик тоже. Декларация этого года отличается тем, что голос «семёрки» уже не доминирует», — сказала она в интервью РИА Новости.

По словам Лукаш, России удалось с коллегами по БРИКС и прочими дружественными странами достичь баланса по всем темам.

«Постепенно, медленно, но баланс сил всё же меняется. Может быть, можно было бы как-то это дело делать и быстрее, желательно, но, по крайней мере, хоть это происходит, это уже хорошо», — добавила она.

Ранее сообщалось, что на саммите G20 в двусторонних контактах по линии Минфина обсудили переход на расчёты в нацвалютах.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россию устраивают формулировки итоговой декларации саммита G20 в Индонезии.

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