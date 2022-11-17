На полях G20 обсудили переход на расчёты в нацвалютах

На саммите G20 в двусторонних контактах по линии Минфина обсудили переход на расчёты в нацвалютах, заявила шерпа России в «Большой двадцатке» Светлана Лукаш.

«Эта тема, безусловно, фигурировала в обсуждениях... на рабочих встречах по линии министра финансов», — цитирует её РИА Новости.

При этом, по словам Лукаш, саммит G20 не является тем форматом, который приветствовал бы такую дискуссию, и за общим столом невозможно было обсуждать эту тему.

«А с нашими партнерами по БРИКС, с дружественными странами, такими как Турция и другие развивающиеся экономики, безусловно, мы эту тему всегда обсуждали и будем обсуждать. И они разделяют наше мнение, что это путь в будущее», — добавила она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что расчёты в нацвалютах будут набирать обороты.

Он добавил, что такие расчёты со временем станут доминировать.