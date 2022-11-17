На полях G20 обсудили переход на расчёты в нацвалютах
«Эта тема, безусловно, фигурировала в обсуждениях... на рабочих встречах по линии министра финансов», — цитирует её РИА Новости.
При этом, по словам Лукаш, саммит G20 не является тем форматом, который приветствовал бы такую дискуссию, и за общим столом невозможно было обсуждать эту тему.
«А с нашими партнерами по БРИКС, с дружественными странами, такими как Турция и другие развивающиеся экономики, безусловно, мы эту тему всегда обсуждали и будем обсуждать. И они разделяют наше мнение, что это путь в будущее», — добавила она.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что расчёты в нацвалютах будут набирать обороты.
Он добавил, что такие расчёты со временем станут доминировать.