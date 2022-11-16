Песков заявил, что Россию устраивают формулировки итоговой декларации G20

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россию устраивают формулировки итоговой декларации саммита G20 в Индонезии.

Он отметил, что Москву «безусловно» устроила формулировка итогового документа саммита.

Песков добавил, что в декларации отмечена и зафиксирована разница в точках зрения по ситуации на Украине.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов в интервью RT сообщил, что российская делегация не чувствовала никакой изоляции на саммите G20 в Индонезии.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Запад пытался протащить в декларацию G20 формулировки с осуждением России. При этом Россия настояла на том, чтобы в итоговой декларации саммита G20 была фраза о различии в позициях по ситуации на Украине.