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Силуанов: российская делегация не чувствовала никакой изоляции на саммите G20

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Министр финансов России Антон Силуанов в интервью RT сообщил, что российская делегация не чувствовала никакой изоляции на саммите G20 в Индонезии.

«Я могу сказать от всей нашей делегации: никакой изоляции мы здесь не чувствовали», — заявил глава Минфина России.

По его словам, в выступлениях отдельных представителей западных стран в ходе мероприятий G20 звучала «определённая тональность к ограничениям, к тому, что России необходимо сворачивать спецоперацию и так далее».

«Но в ключевых вопросах без Российской Федерации, естественно, ни один вопрос не обсуждался, поскольку наша страна — это значительная часть мировой экономики», — сказал Силуанов.

Также Силуанов в интервью RT заявил, что на саммите G20 в Индонезии обсуждалось много вопросов, касающихся России, — в части «энергетики, зерна, здравоохранения и цифровизации».

Ранее The Telegraph писала, что Евросоюз и Великобритания будут стремиться изолировать делегацию России и бойкотировать её выступления на саммите G20.

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