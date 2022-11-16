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Силуанов: на саммите G20 обсуждалось много вопросов, касающихся России

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Российский министр финансов Антон Силуанов в интервью RT заявил, что на саммите G20 в Индонезии обсуждалось много вопросов, касающихся России.

«На саммите обсуждалось много вопросов, которые касаются непосредственно Российской Федерации, а именно — вопросы энергетики, зерна, здравоохранения и цифровизации», — сказал он.

По словам Силуанова, многие страны «Большой двадцатки» высказывались о продолжении зерновой сделки.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Запад пытался протащить в декларацию G20 формулировки с осуждением России.

Также Лавров заявил, что Россия настояла на том, чтобы в итоговой декларации саммита G20 была фраза о различии в позициях по ситуации на Украине.

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