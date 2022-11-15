Лавров: Запад пытался протащить в декларацию G20 формулировки с осуждением России

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Запад пытался протащить в декларацию G20 формулировки с осуждением России.

Слова министра приводит РИА Новости.

Лавров отметил, что декларация охватывает все обсуждавшиеся направления, включая продовольственную сферу, энергетику и здравоохранение.

По его словам, представители стран Запада предпринимали всяческие попытки сделать данную декларацию политизированной, а также «пытались протащить формулировки», которые предполагали бы осуждение действий России от имени всех стран G20, то есть и самой российской стороны.

Также Лавров заявил, что Россия настояла на том, чтобы в итоговой декларации саммита G20 была фраза о различии в позициях по ситуации на Украине.