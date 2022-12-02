«Ничтожные инициативы»: как в Европе продвигают идею создания для России «трибунала» по Украине

Предложение Еврокомиссии о создании специального трибунала для России за её действия на Украине будет вынесено на обсуждение в ОБСЕ, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, этот судебный механизм якобы поддержит усилия Международного уголовного суда, который уже ведёт расследование «преступлений» РФ в республике. При этом он признал, что инициатива по спецтрибуналу ещё должна получить одобрение внутри самого ЕС и поддержку большинства стран— членов ООН. В Москве создание Западом подобного суда раскритиковали, подчеркнув, что такой процессуальный механизм не будет легитимным. Эксперты полагают, что Европа сегодня лоббирует идею создать судилище для России, поскольку таким образом пытается сформировать правовую базу для изъятия замороженных в ЕС российских активов.

Руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель намерен представить в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) инициативу Еврокомиссии о международном трибунале для России в связи с её действиями на Украине. По его словам, предложение будет обнародовано на встрече, посвящённой привлечению к ответственности РФ за якобы совершённые ею преступления на территории соседней республики.

«Я представлю предложение… (Еврокомиссии. — RT), чтобы поддержать работу Международного уголовного суда… поддержать генерального прокурора Украины... и поддержать предложение (по созданию. — RT) специального трибунала, посвящённого… военным преступлениям на Украине», — заявил Боррель на заседании глав дипломатических ведомств стран ОБСЕ в польском городе Лодзь.

Ранее, 30 ноября, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с идеей по организации для России международного суда под эгидой ООН.

«Мы готовы начать работать с международным сообществом, с тем чтобы заручиться максимально широкой международной поддержкой для создания такого суда», — заявила она в видеообращении в Twitter.

Однако реализации предложения ЕК должно предшествовать его согласование со странами— членами Евросоюза и государствами — участниками ООН, отметил Жозеп Боррель.

«Необходимо обсудить и сначала заручиться одобрением государств — членов Евросоюза, а затем получить поддержку в ООН», — сказал он.

Поиски лазеек

Как констатируют политологи, Запад в последнее время активно раскручивает идею по привлечению России к «ответственности» за события на Украине. Так, 13 октября парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) одобрила резолюцию, в которой указывается на необходимость скорейшего создания международного трибунала для РФ. Помимо этого, в документе рекомендуется «создать систему для изучения мер по обеспечению привлечения» России к ответственности за якобы нарушения ею прав человека и международного гуманитарного права.

Следом декларацию со схожими рекомендациями 21 ноября приняла парламентская ассамблея НАТО. В этой резолюции отмечается, что «трибунал» нужен для судебного разбирательства по факту «российской агрессии». С помощью такого механизма страны альянса планируют привлечь РФ к ответственности, а также заставить её компенсировать ущерб.

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На необходимость возложить на Россию обязательства по восстановлению Украины указал и Жозеп Боррель, выступая 1 декабря перед коллегами из стран ОБСЕ в Польше. По его мнению, понесённый Киевом ущерб может быть оплачен в том числе за счёт замороженных в Европе российских активов.

«Мы изъяли почти €20 млрд у олигархов и людей, поддерживающих Россию. Кроме того, мы контролируем примерно €300 млрд финансовых средств Центрального банка России. Эти деньги необходимо использовать для восстановления Украины», — заявил глава европейской дипломатии.

При этом он признал наличие правовых препятствий к тому, чтобы западные страны могли безболезненно и юридически обоснованно конфисковать зарубежные финансовые средства РФ.

Инициативу по организации «трибунала» для России пытаются реализовать и отдельные страны Евросоюза, в числе которых Франция.

«Что касается предложения о создании специального трибунала по преступлениям, связанным с агрессией России на Украине, мы начали работать с нашими европейскими и украинскими партнёрами», — заявили в МИД республики.

В ведомстве также отметили, что Париж мобилизовал свои ресурсы в поддержку как украинской системы правосудия, так и Международного уголовного суда, якобы уполномоченных вести беспристрастные и независимые расследования.

МИД Франции

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Нелегитимный механизм

В России же стремление западных государств организовать подобное судилище резко раскритиковали. Так, постпред РФ при ООН Василий Небензя в беседе с журналистами 30 ноября отметил, что подобные инициативы являются попыткой придать беззаконию в отношении Москвы некую легитимность.

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«Это пример того, что называется «международный порядок, основанный на правилах». Они (Запад. — RT) эти «правила» придумывают, потом выдают их за универсальные, а также пытаются прикрыться авторитетом ООН», — сказал дипломат.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии СМИ 1 декабря подчеркнул, что создание на Западе «трибунала» по Украине будет лишь осуждаться.

«Что касается попыток учредить какие-то трибуналы, они не будут иметь никакой легитимности, не будут нами приняты и будут нами осуждаться», — сказал он журналистам.

Между тем в ООН заметили, что знают об инициативе западных стран относительно спецсуда для России под эгидой международной организации.

«Любое решение о создании такого трибунала, с участием ООН или без него, остается за государствами-членами», — пояснил 30 ноября на брифинге представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик

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«Идеи надиктованы американцами»

Опрошенные RT эксперты сходятся во мнении, что все западные инициативы по поводу антироссийского трибунала являются прямым нарушением норм международного права.

«Уверен, что нынешние идеи Еврокомиссии и Борреля надиктованы американцами. Ведь Брюссель не обладает какой-либо самостоятельностью. При этом Запад продолжает методично игнорировать грубейшие нарушения гуманитарного права Киевом, его военные преступления и провокации», — заявил в беседе с RT заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.

Однако что бы ни придумали на Западе, стремясь навязать РФ какую-либо «ответственность» за события на Украине, всё это не будет иметь для Москвы никакой силы, считает сенатор.

«Их инициативы ничтожны и с политической, и с правовой точек зрения. РФ, со своей стороны, продолжит доносить до мирового сообщества, включая ОБСЕ, о преступлениях, которые совершает Украина. Благо данных и фактов о них собрано предостаточно», — добавил Долгов.

В свою очередь, профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров в разговоре с RT отметил, что все антироссийские спецтрибуналы по Украине призваны решить конкретную задачу по получению доступа к российским активам, замороженным за рубежом.

«Это банальная попытка узаконить воровство. Для этого Запад будет пытаться использовать своё влияние на международных площадках. Однако там явно не учитывают, что чем дальше они будут работать в этом направлении, тем больше будут получать отказов голосующих в ООН стран, которые или поддерживают РФ, или воздерживаются от высказывания своей позиции», — считает эксперт.

Флаги стран ЕС

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По его словам, такую тенденцию продемонстрировало голосование на ГА ООН по недавней резолюции против России относительно репараций в пользу Украины.

«Несмотря на то что документ был всё-таки принят, страны, население которых составляет большую часть планеты, продемонстрировали своё неодобрение репрессиям в финансовой области, которые пытаются протащить без каких-либо правовых обоснований», — напомнил Винокуров.

О том, что Запад лишь стремится узаконить присвоение российских активов путём проведения псевдотрибуналов, говорит и доцент Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман.

«Им нужны юридические обоснования для того, чтобы конфисковать российское имущество. И на своей территории западные страны могут организовать какое-нибудь судилище для РФ. Другое дело, что оно не будет иметь никаких легитимных оснований, и Россия не станет подчиняться его решениям. Однако этот «суд» может придать видимость законности притязаний Запада на зарубежные активы РФ», — пояснил он в комментарии RT.

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Однако Вашингтону и Брюсселю не стоит рассчитывать, что такой «трибунал» удастся протащить через ООН, поскольку решение о нём должно будет приниматься на Совете Безопасности, говорит Фельдман.

По словам Владимира Винокурова, страны Запада несут едва ли не большую ответственность за события на Украине, так как именно они довели ситуацию до точки невозврата.

«Поэтому организовывать судебные разбирательства против России они просто не имеют никакого права, в том числе и морального. Более того, их самих нужно судить за поддержку переворота на Украине, преступления на Майдане и против жителей Донбасса», — резюмировал аналитик.