Боррель пообещал вынести на обсуждение в ОБСЕ предложение ЕК о спецсуде над Россией

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Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пообещал вынести на обсуждение в ОБСЕ идею Еврокомиссии о международном суде для наказания России за действия на Украине.
Боррель пообещал вынести на обсуждение в ОБСЕ предложение ЕК о спецсуде над Россией
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Kira Hofmann/photothek.de

«Сегодня вечером на встрече, посвящённой ответственности России за преступления, я представлю предложение ЕС по поддержке Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, который уже много работает, а также по поддержке генеральной прокуратуры Украины по сбору доказательств этих преступлений, а также по поддержке  создания специального трибунала, занимающегося военными преступлениями на Украине», — приводит его слова ТАСС.

Российский постпред при ООН Василий Небензя выразил уверенность, что инициатива Еврокомиссии о создании трибунала по Украине является попыткой придать легитимности осуществляемому западными странами беззаконию в отношении России.

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