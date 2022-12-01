Боррель пообещал вынести на обсуждение в ОБСЕ предложение ЕК о спецсуде над Россией

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пообещал вынести на обсуждение в ОБСЕ идею Еврокомиссии о международном суде для наказания России за действия на Украине.

«Сегодня вечером на встрече, посвящённой ответственности России за преступления, я представлю предложение ЕС по поддержке Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, который уже много работает, а также по поддержке генеральной прокуратуры Украины по сбору доказательств этих преступлений, а также по поддержке создания специального трибунала, занимающегося военными преступлениями на Украине», — приводит его слова ТАСС.

Российский постпред при ООН Василий Небензя выразил уверенность, что инициатива Еврокомиссии о создании трибунала по Украине является попыткой придать легитимности осуществляемому западными странами беззаконию в отношении России.