Зеленский попросил Байдена о гарантиях безопасности для Украины до присоединения к НАТО

Украинский президент Владимир Зеленский попросил американского лидера Джо Байдена о предоставлении гарантий безопасности для Украины до её вступления в Североатлантический альянс.

Как пишет пресс-служба Зеленского, об этом украинскй лидер попросил Байдена на полях саммита G7.

«Глава государства отметил важность получения гарантий безопасности для Украины до вступления нашей страны в альянс», — говорится в сообщении.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с удивлением отреагировал на это заявление.

В Кремле подчеркнули, что принятие Украины в НАТО создало бы новую существенную опасность для России.