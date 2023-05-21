Зеленский попросил Байдена о гарантиях безопасности для Украины до присоединения к НАТО
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Как пишет пресс-служба Зеленского, об этом украинскй лидер попросил Байдена на полях саммита G7.
«Глава государства отметил важность получения гарантий безопасности для Украины до вступления нашей страны в альянс», — говорится в сообщении.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с удивлением отреагировал на это заявление.
В Кремле подчеркнули, что принятие Украины в НАТО создало бы новую существенную опасность для России.