Президент Литвы Науседа отверг возможность членства Украины в НАТО во время конфликта

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Обсуждение членства Украины в НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе, который пройдёт 11—12 июля, станет сложнейшей темой, считает литовский президент Гитанас Науседа.
Президент Литвы Науседа отверг возможность членства Украины в НАТО во время конфликта
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Такое мнение он выразил в интервью la Repubblica.

Науседа отверг идею вступления Украины в НАТО до окончания конфликта, по его оценкам, «это было бы слишком сложно».

При этом страны военного блока должны перейти к практической фазе и определить этапы и формулы, как действовать после окончания конфликта, отметил он. Его слова приводит ТАСС.

Науседа также заявил, что саммит НАТО в Вильнюсе «будет решающим».

«Путина нужно остановить сейчас, иначе наступит очередь стран Балтии или Польши», — уверен он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники по Североатлантическому альянсу согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с удивлением отреагировал на это заявление.

В Кремле подчеркнули, что принятие Украины в НАТО создало бы новую существенную опасность для России.

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