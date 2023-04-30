Президент Литвы Науседа отверг возможность членства Украины в НАТО во время конфликта

Обсуждение членства Украины в НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе, который пройдёт 11—12 июля, станет сложнейшей темой, считает литовский президент Гитанас Науседа.

Такое мнение он выразил в интервью la Repubblica.

Науседа отверг идею вступления Украины в НАТО до окончания конфликта, по его оценкам, «это было бы слишком сложно».

При этом страны военного блока должны перейти к практической фазе и определить этапы и формулы, как действовать после окончания конфликта, отметил он. Его слова приводит ТАСС.

Науседа также заявил, что саммит НАТО в Вильнюсе «будет решающим».

«Путина нужно остановить сейчас, иначе наступит очередь стран Балтии или Польши», — уверен он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники по Североатлантическому альянсу согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с удивлением отреагировал на это заявление.

В Кремле подчеркнули, что принятие Украины в НАТО создало бы новую существенную опасность для России.