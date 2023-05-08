«Может не оправдать ажиотажа»: как Киев пытается убедить Запад снизить ожидания от планируемого контрнаступления

Киевский режим не уверен, что во время запланированного контрнаступления ему удастся оправдать ожидания Запада. К такому выводу пришли журналисты газеты The Washington Post после общения с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны страны Алексеем Резниковым, который заявил, что ожидания от «контрнаступательной кампании в мире преувеличены». Это, по словам Резникова, может привести к «эмоциональному разочарованию». В свою очередь, Зеленский опасается, что в случае неудачи на поле боя Киев может лишиться международной военной помощи. По мнению экспертов, на деле ни к какой контратаке командование ВСУ и военно-политическое руководство Киева не готовы и, предчувствуя провал, пытаются таким образом минимизировать возможные репутационные издержки.

Киев пытается убедить западные страны снизить ожидания от планируемого контрнаступления, поскольку не уверен, что сможет переломить ход конфликта. Об этом пишет The Washington Post, пообщавшись с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны страны Алексеем Резниковым.

«Высшее руководство пытается снизить уровень… ожиданий (мировой общественности от ВСУ. — RT), опасаясь, что результат грядущего контрнаступления, призванного переломить ход войны с Россией, может не оправдать возникшего ажиотажа», — полагают журналисты WP.

По их словам, «в недавнем интервью» Резников заявил, что ожидания от киевской «контрнаступательной кампании в мире преувеличены». И это, по его опасениям, может привести к «эмоциональному разочарованию».

По мнению авторов статьи, запланированный контрудар, ставший возможным благодаря помощи Запада с оружием и обучением личного состава, «может ознаменовать важнейший этап войны, в ходе которого Украина намерена отвоевать значительную часть территории и доказать, что она достойна продолжающейся поддержки». Однако при этом журналисты сами выражают сомнения относительно успешности возможного контрнаступления.

«Как правило, для наступательных военных действий требуется подавляющее превосходство, а российские силы заняли хорошо укреплённые оборонительные позиции по всей линии фронта протяжённостью 900 миль (порядка 1,5 тыс. км. — RT), поэтому трудно предположить, насколько Украина сможет продвинуться», — отмечается в материале WP.

И теперь, по словам авторов, украинские чиновники задумались над непростым вопросом, какой результат будет достаточным, чтобы произвести впечатление на Запад, особенно на США.

Как заявил министр обороны Украины, западные партнёры сообщили ему, что сейчас им нужен «очередной пример успеха», чтобы предъявить его общественности.

«Но я не могу вам сказать, каковы будут масштабы этого успеха. Десять километров? 30 километров? 100? 200?» — сказал Резников.

По словам украинского министра, хотя более 90% «штурмового формирования» Украины якобы готово к началу контрнаступления, часть военных ещё не вернулась после обучения за границей.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет готов начать контратаку тогда, когда Запад поставит обещанные вооружения на Украину. При этом он пожаловался журналистам, что сейчас киевский режим «проигрывает в небе», напомнив, что украинские власти не раз обращались с просьбой к США передать им американские F-16, однако Вашингтон неоднократно отвергал такие запросы. Зеленский считает, что в контексте наступательных действий при наличии F-16 ВСУ «было бы намного легче».

По мнению журналистов, официальные лица в Киеве опасаются, что, если ВСУ потерпят неудачу на поле боя, Киев может лишиться международной военной помощи.

«Я считаю, что чем больше у нас будет побед на поле боя, честно говоря, тем больше в нас будут верить, а значит, мы получим больше помощи», — заявил украинский президент в интервью WP.

Президент Украины

AP

© Yves Herman

Стоит отметить, что, по данным Пентагона, с начала СВО контактная группа по поддержке Киева во главе с США оказала военную помощь украинской стороне в размере $55 млрд. Об этом в конце апреля сообщил глава Пентагона Ллойд Остин, выступая на американской авиабазе Рамштайн в Германии. Позднее США заявили о выделении очередного оружейного транша для киевского режима на сумму $300 млн, который предполагает передачу боеприпасов для РСЗО HIMARS, гаубиц, артиллерийских и танковых снарядов, противотанкового вооружения, ракет и стрелкового оружия.

«Готовы к любому развитию событий»

Напомним, тему предполагаемого контрнаступления Киев и западные СМИ обсуждают уже несколько месяцев. В свою очередь, в России считают, что поощрение задумок Украины о контрнаступлении приведёт лишь «к кровопролитию и дальнейшей эскалации конфликта». В частности, в интервью газете «Известия» об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, предупредив киевский режим о возможных «печальных последствиях» планируемой контратаки.

«Уверен, что наши вооружённые силы готовы к любому развитию событий и никаких дивидендов ни Киев, ни Запад от этого не получат», — подчеркнул дипломат.

В свою очередь, временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что, «даже несмотря на пресловутые контрнаступления, которые широко распиарены», ВСУ не в состоянии переломить ситуацию на поле боя.

Украшение площади Ленина к майским праздникам в Донецке

РИА Новости

© Сергей Батурин

Тем не менее власти новых территорий не теряют бдительности. По мнению главы запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, вероятность начала контратаки украинских войск в ближайшие дни сохраняется.

«Были предположения, что контрнаступление в Запорожской области начнётся 5 или 6 мая. Но этого не произошло. Однако высокая вероятность начала контрнаступления в ближайшие дни сохраняется. Наши военные и противник готовы к активизации боевых действий», — заявил Рогов.

«Риск стратегического проигрыша велик»

По словам эксперта РИСИ Сергея Ермакова, в Киеве понимают, что в ходе контрнаступления, если оно и состоится, «распиаренной мифической победы» не случится, потому что ни к какой контратаке командование ВСУ и военно-политическое руководство в Киеве в целом не готовы.

«Киевский режим прекрасно осознаёт, что риск стратегического проигрыша очень велик, а потому сейчас хочет всячески подстелить себе соломку: обращаясь к западным партнёрам с призывом снизить ожидания от контрнаступательной кампании, он пытается минимизировать возможные репутационные издержки из-за провала. При этом Киев заранее перекладывает ответственность за него на западных партнёров, жалуясь на нехватку оружия, задержку с поставками. Дескать, Запад плохо подготовил ВСУ, не так обеспечил тыловую логистику и не поставил самые современные вооружения — список их претензий можно перечислять долго», — сказал аналитик в беседе с RT.

Однако, когда контрнаступление украинских войск потерпит крах, американцы не станут брать на себя ответственность «за этот провал», уверен Ермаков.

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«Вину за это возложат на действующий киевский режим. Пострадает в первую очередь офис президента, включая Зеленского, также под горячую руку попадёт командование ВСУ. Но это уже вопрос скорее технический», — сказал эксперт.

При этом, по мнению Ермакова, существует ряд предпосылок, свидетельствующих, что планируемое наступление ВСУ не может переломить ход конфликта.

«У киевского режима есть отдельные образцы современных вооружений со стороны Запада и их партнёров, но они не функционируют как единая система, поскольку часто бывают несовместимы. Следовательно, перед Киевом стоят серьёзные проблемы как на тактическом уровне, так и на оперативном. При таком раскладе очень сложно добиться скоординированных действий», — уверен эксперт.

Однако США и Европе сейчас нужна хоть какая-то победа Киева на поле боя, чтобы предъявить её своим налогоплательщикам и объяснить, на что тратятся «такие колоссальные средства вместо решения внутренних проблем», добавил Ермаков.

«Поэтому страны Запада продолжат подталкивать киевский режим к наступательным действиям, не задумываясь о том, сколько украинских солдат при этом погибнет», — констатировал аналитик.

В свою очередь, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин отметил, что плохо подготовленное контрнаступление ВСУ ещё больше ослабит украинскую армию.

«В ходе контратаки киевский режим может израсходовать все свои оружейные ресурсы. И не факт, что Запад захочет оперативно их восполнить. Поэтому за всеми предостережениями Киева о негарантированности значимого эффекта от контрнаступления стоит именно страх Зеленского, что в случае провала партнёры попросту кинут Украину», — заявил эксперт в комментарии RT.

Министры обороны США и Украины

AP

© Matthias Schrader

Что же касается активного пиара предстоящего контрнаступления ВСУ, то в его удачный исход не верят и сами киевские власти, а постоянные разговоры об этом преследуют совсем иную цель, полагает Блохин.

«Такую информацию обычно держат в тотальной секретности, а не сообщают о ней всему миру, в том числе противнику. А значит, задача заключается не в самом контрнаступлении, а в том, чтобы получить подкрепление со стороны западных партнёров в виде очередных оружейных траншей для затягивания конфликта, а не его скорейшего окончания», — заключил аналитик.