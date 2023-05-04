Соединённые Штаты обеспечили Киев всем необходимым для проведения контрнаступления в предстоящие недели и месяцы.

Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин выразил уверенность, что контрнаступлением Вооружённых сил Украины будут руководить американские инструкторы и офицеры.

Он подчеркнул, что Украина не имеет собственной субъектности, так же как и президент страны Владимир Зеленский.

По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, наступление ВСУ уже началось.