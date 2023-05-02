Госсекретарь США Блинкен заявил, что ВСУ обдумывают контрнаступление в ближайшие недели

Украинское командование размышляет над наступлением в зоне СВО в ближайшие недели, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Fox News.

«Мы знаем, что украинцы обдумывают контрнаступление в ближайшие недели. Посмотрим, что при этом произойдёт», — сказал он.

Блинкен добавил, что успех ВСУ на поле боя является «лучшим и самым быстрым путём к переговорам».

Как ранее заметил глава МИД России Сергей Лавров, заявления Запада о том, что Киев сможет вести переговоры с Москвой только после успешного контрнаступления украинской армии, — это шизофреническая логика.

The New York Times отмечает, что в случае отсутствия серьёзных успехов ВСУ на фронте поддержка Украины со стороны стран Запада может ослабнуть.