Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Госсекретарь США Блинкен заявил, что ВСУ обдумывают контрнаступление в ближайшие недели

Короткая ссылка
Украинское командование размышляет над наступлением в зоне СВО в ближайшие недели, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Fox News.
Госсекретарь США Блинкен заявил, что ВСУ обдумывают контрнаступление в ближайшие недели
  • Gettyimages.ru

«Мы знаем, что украинцы обдумывают контрнаступление в ближайшие недели. Посмотрим, что при этом произойдёт», — сказал он.

Блинкен добавил, что успех ВСУ на поле боя является «лучшим и самым быстрым путём к переговорам».

Как ранее заметил глава МИД России Сергей Лавров, заявления Запада о том, что Киев сможет вести переговоры с Москвой только после успешного контрнаступления украинской армии, — это шизофреническая логика.

The New York Times отмечает, что в случае отсутствия серьёзных успехов ВСУ на фронте поддержка Украины со стороны стран Запада может ослабнуть.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить