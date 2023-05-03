Пригожин заявил, что наступление ВСУ уже фактически началось

Наступление ВСУ уже началось, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Я считаю, что наступление ВСУ уже, собственно говоря, началось. Мы видим высочайшую активность вражеской авиации... по периметру и внутри нашего фронта», — сказал он.

Пригожин подчеркнул, что бойцы контролируют линию фронта внутри, однако по периметру ситуация «выглядит не лучшим образом».

«Противник активизировался также и за пределами исторических границ Украины... Мы видим ситуацию в разных наших областях — поезда, беспилотники и так далее, и я считаю, что уже всё пошло», — добавил он.

По словам Пригожина, в активную фазу контрнаступление украинской армии перейдёт в ближайшее время.

В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента.

Президент России Владимир Путин не пострадал.

В Кремле заявили, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры.