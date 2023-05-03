Пригожин заявил, что наступление ВСУ уже фактически началось
- РИА Новости
«Я считаю, что наступление ВСУ уже, собственно говоря, началось. Мы видим высочайшую активность вражеской авиации... по периметру и внутри нашего фронта», — сказал он.
Пригожин подчеркнул, что бойцы контролируют линию фронта внутри, однако по периметру ситуация «выглядит не лучшим образом».
«Противник активизировался также и за пределами исторических границ Украины... Мы видим ситуацию в разных наших областях — поезда, беспилотники и так далее, и я считаю, что уже всё пошло», — добавил он.
По словам Пригожина, в активную фазу контрнаступление украинской армии перейдёт в ближайшее время.
В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента.
Президент России Владимир Путин не пострадал.
В Кремле заявили, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры.