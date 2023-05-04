«Никаких дивидендов ни Киев, ни Запад не получат»: в МИД РФ предупредили о «печальных последствиях» наступления ВСУ

В МИД России выступили с предупреждением о «неминуемо печальных последствиях» возможного контрнаступления украинских войск. Как подчеркнул замглавы ведомства Михаил Галузин, российские военные готовы к любому развитию событий. По словам дипломата, бездумное накачивание Киева современным вооружением и поощрение задумок Украины о контрнаступлении приведёт лишь к дальнейшей эскалации конфликта.

В российском МИД предупредили Киев о возможных последствиях планируемого украинского контрнаступления. На этот счёт в интервью газете «Известия» высказался замглавы ведомства Михаил Галузин.

«Хотелось бы предупредить киевский режим и его западных спонсоров насчёт неминуемо печальных последствий того, что они замышляют. Уверен, что наши вооружённые силы готовы к любому развитию событий и никаких дивидендов ни Киев, ни Запад от этого не получат», — сказал дипломат.

Он напомнил, что вместо попыток мирного урегулирования Киев и его «англосаксонские хозяева» публично делают ставку на то, что называют «стратегическим поражением» Москвы и на «мифическую победу» над Россией на поле боя.

«Бездумное и абсолютно безответственное накачивание Киева современными западными вооружениями и поощрение его задумок о контрнаступлении приведёт лишь к кровопролитию и дальнейшей эскалации конфликта», — подчеркнул Галузин.

Между тем в западных СМИ продолжают публиковаться данные о предполагаемом контраступлении ВСУ. В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Fox News на днях заявил, что украинская сторона рассматривает возможность провести наступление в ближайшие недели (интересно, что аналогичную оценку он давал месяц назад).

Он назвал успех на поле боя «лучшим и, вероятно, самым быстрым» способом перейти к переговорам, которые приведут к установлению «справедливого и прочного мира».

При этом в СМИ также появилась информация о том, что Украина якобы не сообщает своим западным союзникам детали готовящегося контрнаступления. Такой материал опубликовала газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне, Киеве и Европе.

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По информации издания, Киев не делится информацией в том числе о временных рамках, а также о том, где и сколько войск они планируют задействовать для проведения операции.

Как пишет Politico, украинская сторона объясняет это в том числе недавними «утечками» секретных документов Пентагона. Газета также ссылается на неназванного украинского чиновника, по словам которого высшее руководство страны держит информацию о наступлении в секрете от большинства политиков в Киеве.

Политолог Александр Дудчак в беседе с RT назвал смешными разговоры о том, что Украина может чем-то не делиться с Западом, поскольку у киевского режима нет самостоятельности. По его мнению, речь идёт о попытке Запада занять выгодную для себя позицию, изобразив независимость Украины.

«О какой самостоятельности можно говорить, если 60% средств, потраченных на войну, из внешнего источника? Именно это и раздражает колониальную украинскую администрацию, когда они заявляют, что публикация («утечек». — RT) дискредитирует их деятельность, ведь там чётко прописано, что Украина — подконтрольная страна, — пояснил эксперт. — То есть мало того, что они ничего не решают и не способны отвечать за свои слова, так их ещё и дураками выставляют. Это просто потрясающий цинизм Запада».

В свою очередь, политолог Иван Мезюхо отметил, что на Западе осознают невозможность одержать победу над Россией на поле боя.

«Вашингтон рассчитывает на то, что на дипломатическом треке ему удастся перехитрить Россию, с целью сохранения хоть какой-то Украины в хоть каких-то границах», — сказал политолог в разговоре с RT.

По его мнению, США это нужно, чтобы получить время и подготовиться к новому этапу противостояния с Россией.

«То, что украинское контрнаступление обернётся мясорубкой для ВСУ, понимают и в Киеве, и в Вашингтоне, и в Брюсселе... Сегодня администрация Байдена пытается сделать всё возможное для того, чтобы при действующем президенте не произошло второго военного поражения после Афганистана», — отметил он.

Между тем российские военнослужащие сообщили, что подразделениям ВСУ на Марьинском направлении подвезли боеприпасы и артиллерию. В то же время, отмечают российские военные, ВС РФ готовы к атакам со стороны украинских войск.

Командир танкового подразделения с позывным Скат рассказал военкору RT Владу Андрице, что на этом участке фронта неделю шли дожди, дороги размыло, что сейчас осложняет передвижение техники.

«Все дороги подступления на нашем направлении — всё контролируется. Мы всё видим, когда они начинают какие-либо движения... Подготавливаем оборонительные рубежи. Уже всё готово», — отметил Скат.

По его словам, личный состав проинструктирован, все знают свои места и оборонительные рубежи.