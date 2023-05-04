Марочко: контрнаступление Киева может начаться в течение недели

Контрнаступление ВСУ может начаться в течение недели, погода уже позволяет, заявил военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Сроки могут до недели сузиться. Я не думаю, что они будут две недели ждать погоды», — сказал Марочко в эфире Первого канала. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее он сообщил, что украинские войска уже предприняли попытку прорвать линию обороны на Артёмовском направлении.

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин также выразил уверенность, что контрнаступлением Вооружённых сил Украины будут руководить американские инструкторы и офицеры.

Он подчеркнул, что Украина не имеет собственной субъектности так же, как и президент страны Владимир Зеленский.