Марочко: ВСУ пытались прорвать линию обороны в районе Артёмовска
- AP
Об этом, как сообщает РИА Новости, он рассказал в эфире Первого канала.
«Противник предпринимает действия наступательного характера», — сказал Марочко.
При этом он отметил, что российские военнослужащие удерживают натиск ВСУ.
Днём ранее сообщалось, что Главное управление разведки Украины перебрасывает спецподразделения из Артёмовска (Бахмута) в подконтрольный киевским властям город Запорожье.
Также поступала информация, что в Артёмовске погибли два воевавших за Украину канадца.