Марочко: ВСУ пытались прорвать линию обороны в районе Артёмовска

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска пытались прорвать линию обороны на Артёмовском направлении.

Об этом, как сообщает РИА Новости, он рассказал в эфире Первого канала.

«Противник предпринимает действия наступательного характера», — сказал Марочко.

При этом он отметил, что российские военнослужащие удерживают натиск ВСУ.

Днём ранее сообщалось, что Главное управление разведки Украины перебрасывает спецподразделения из Артёмовска (Бахмута) в подконтрольный киевским властям город Запорожье.

Также поступала информация, что в Артёмовске погибли два воевавших за Украину канадца.