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Марочко: ВСУ пытались прорвать линию обороны в районе Артёмовска

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Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска пытались прорвать линию обороны на Артёмовском направлении.
Марочко: ВСУ пытались прорвать линию обороны в районе Артёмовска
  • AP

Об этом, как сообщает РИА Новости, он рассказал в эфире Первого канала.

«Противник предпринимает действия наступательного характера», — сказал Марочко.

При этом он отметил, что российские военнослужащие удерживают натиск ВСУ.

Днём ранее сообщалось, что Главное управление разведки Украины перебрасывает спецподразделения из Артёмовска (Бахмута) в подконтрольный киевским властям город Запорожье.

Также поступала информация, что в Артёмовске погибли два воевавших за Украину канадца.

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