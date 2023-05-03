Рогов сообщил, что ГУР перебрасывает спецподразделения из Артёмовска в Запорожье

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Главное управление разведки (ГУР) Украины перебрасывает спецподразделения из Артёмовска (Бахмута) в подконтрольный киевским властям город Запорожье.

Об этом он написал в Telegram.

«Спецподразделения ГУР в срочном порядке перебрасывают из Артёмовска в Запорожье», — отметил Рогов.

Кроме того, по данным Рогова, 3 мая в Запорожье из Артёмовска было переброшено спецподразделение ГУР «Солнышко».

Ранее Рогов сообщил, что ВСУ отступили на Ореховском направлении в Запорожской области после попытки разведки боем.

Боец отряда «Крым» с позывным Грин рассказал в беседе с RT о ситуации на Ореховском направлении в Запорожской области.