Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Боец отряда «Крым» рассказал о ситуации на Ореховском направлении в Запорожской области

Короткая ссылка
Боец отряда «Крым» с позывным Грин рассказал в беседе с RT о ситуации на Ореховском направлении в Запорожской области.
Боец отряда «Крым» рассказал о ситуации на Ореховском направлении в Запорожской области
  • РИА Новости

«Вчера работали по Орехову по значительно превосходящей силе, чего не было почти полгода. Пять раз авиация применялась, 20 пакетов «Града», — сообщил он.

По его словам, сегодня со стороны Орехова противник активизировался.

«Но нельзя сказать, что их сопротивление значительно превосходит то, как мы им сегодня отвечаем», — заявил боец.

По данным Военной хроники, перед попыткой прорыва на Ореховском направлении активно работали украинские артиллерия и авиация. Telegram-канал пишет, что это нельзя назвать наступлением, это боевой разведывательный дозор.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ отступили на Ореховском направлении в Запорожской области после попытки разведки боем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить