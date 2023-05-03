Боец отряда «Крым» рассказал о ситуации на Ореховском направлении в Запорожской области
- РИА Новости
«Вчера работали по Орехову по значительно превосходящей силе, чего не было почти полгода. Пять раз авиация применялась, 20 пакетов «Града», — сообщил он.
По его словам, сегодня со стороны Орехова противник активизировался.
«Но нельзя сказать, что их сопротивление значительно превосходит то, как мы им сегодня отвечаем», — заявил боец.
По данным Военной хроники, перед попыткой прорыва на Ореховском направлении активно работали украинские артиллерия и авиация. Telegram-канал пишет, что это нельзя назвать наступлением, это боевой разведывательный дозор.
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ отступили на Ореховском направлении в Запорожской области после попытки разведки боем.