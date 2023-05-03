Рогов: ВСУ отступили в районе Орехова в Запорожской области после попытки разведки боем
- РИА Новости
Об этом он заявил в своём Telegram-канале.
Рогов отметил, что ситуация в районе Работино на этом направлении находится под контролем после того, как ВСУ, понеся потери, отступили на исходные позиции.
«Очередная разведка боем», — добавил он.
Ранее Рогов сообщал, что Вооружённые силы Украины начали атаку на Ореховском направлении в Запорожской области. Были подбиты украинские танк и бронетранспортёр.