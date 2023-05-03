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Рогов: ВСУ отступили в районе Орехова в Запорожской области после попытки разведки боем

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Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ отступили на Ореховском направлении в Запорожской области после попытки разведки боем.
Рогов: ВСУ отступили в районе Орехова в Запорожской области после попытки разведки боем
  • РИА Новости

Об этом он заявил в своём Telegram-канале.

Рогов отметил, что ситуация в районе Работино на этом направлении находится под контролем после того, как ВСУ, понеся потери, отступили на исходные позиции. 

«Очередная разведка боем», — добавил он.

Ранее Рогов сообщал, что Вооружённые силы Украины начали атаку на Ореховском направлении в Запорожской области. Были подбиты украинские танк и бронетранспортёр.

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