Рогов: ВСУ отступили в районе Орехова в Запорожской области после попытки разведки боем

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ отступили на Ореховском направлении в Запорожской области после попытки разведки боем.

Об этом он заявил в своём Telegram-канале.

Рогов отметил, что ситуация в районе Работино на этом направлении находится под контролем после того, как ВСУ, понеся потери, отступили на исходные позиции.

«Очередная разведка боем», — добавил он.

Ранее Рогов сообщал, что Вооружённые силы Украины начали атаку на Ореховском направлении в Запорожской области. Были подбиты украинские танк и бронетранспортёр.