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Рогов: бронегруппа ВСУ пошла в наступление южнее Орехова в Запорожской области

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Вооружённые силы Украины начали атаку на Ореховском направлении в Запорожской области. Подбиты украинские танк и бронетранспортёр. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов: бронегруппа ВСУ пошла в наступление южнее Орехова в Запорожской области
  • РИА Новости

«Сегодня вечером после массированной артподготовки бронегруппа боевиков ВСУ снова пошла в наступление южнее Орехова», — заявил он в своём Telegram-канале. 

По его словам, российские войска бьют по украинским боевикам из танков и артиллерии. Рогов уточнил, что «бой в самом разгаре».

Он добавил, что ВСУ несут потери в живой силе и технике, подбиты как минимум один танк и один БТР.

Ранее Рогов заявил, что место подготовки украинской армии иностранными инструкторами было накрыто в городе Запорожье.

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