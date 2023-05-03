Рогов: бронегруппа ВСУ пошла в наступление южнее Орехова в Запорожской области
- РИА Новости
«Сегодня вечером после массированной артподготовки бронегруппа боевиков ВСУ снова пошла в наступление южнее Орехова», — заявил он в своём Telegram-канале.
По его словам, российские войска бьют по украинским боевикам из танков и артиллерии. Рогов уточнил, что «бой в самом разгаре».
Он добавил, что ВСУ несут потери в живой силе и технике, подбиты как минимум один танк и один БТР.
Ранее Рогов заявил, что место подготовки украинской армии иностранными инструкторами было накрыто в городе Запорожье.