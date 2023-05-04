Командир танкового подразделения Скат: ВСУ на Марьинском направлении подвезли боеприпасы
По его словам, каких-то новых видов вооружения у военных ВСУ в этом районе не заметили.
На данном участке фронта неделю шли дожди, дороги размыло, что сейчас осложняет передвижение техники.
«Все дороги подступления на нашем направлении — всё контролируется. Мы всё видим, когда они начинают какие-либо движения… Подготавливаем оборонительные рубежи. Уже всё готово», — отметил Скат.
Также он рассказал, что у украинских военных появилось много FPV-дронов. Многие из них удаётся перехватить и перепрошить. По словам Ската, эти дроны скоро «поедут в обратную сторону».
В конце апреля российские ТОС «Солнцепёк» нанесли удары по двум опорным пунктам Вооружённых сил Украины в районе села Пречистовка в Марьинском районе.