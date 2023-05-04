Командир танкового подразделения Скат: ВСУ на Марьинском направлении подвезли боеприпасы

Командир российского танкового подразделения с позывным Скат рассказал военкору RT Владу Андрице, что военным ВСУ на Марьинском направлении подвезли боеприпасы и артиллерию. При этом российские бойцы готовы к атакам украинской армии.

По его словам, каких-то новых видов вооружения у военных ВСУ в этом районе не заметили.

На данном участке фронта неделю шли дожди, дороги размыло, что сейчас осложняет передвижение техники.

«Все дороги подступления на нашем направлении — всё контролируется. Мы всё видим, когда они начинают какие-либо движения… Подготавливаем оборонительные рубежи. Уже всё готово», — отметил Скат.

Также он рассказал, что у украинских военных появилось много FPV-дронов. Многие из них удаётся перехватить и перепрошить. По словам Ската, эти дроны скоро «поедут в обратную сторону».

В конце апреля российские ТОС «Солнцепёк» нанесли удары по двум опорным пунктам Вооружённых сил Украины в районе села Пречистовка в Марьинском районе.