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Депутат Госдумы Бородай считает, что ВСУ при провале контрнаступления будут обескровлены

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Депутат Государственной думы Александр Бородай в беседе с «Парламентской газетой» выразил мнение, что провал контрнаступления украинской армии приведёт к тому, что ВСУ будут существенно обескровлены.
Депутат Госдумы Бородай считает, что ВСУ при провале контрнаступления будут обескровлены
  • РИА Новости

По его мнению, провал контрнаступления ВСУ может стать важным этапом в развитии СВО.

«Если ситуация развернётся для нас удачно, то противник может оказаться очень существенно обескровлен или даже потерять контроль над войсками», — сказал депутат.

Бородай добавил, что это не будет означать, что спецоперация закончится.

Парламентарий объяснил, что пока поставленные президентом России Владимиром Путиным цели спецоперации не достигнуты.

Ранее замглавы российского МИД Михаил Галузин в интервью «Известиям» заявил, что Украину и Запад ждут неминуемо печальные последствия задуманного контрнаступления.

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин выразил уверенность, что контрнаступлением Вооружённых сил Украины будут руководить американские инструкторы и офицеры.

Он подчеркнул, что Украина не имеет собственной субъектности, так же как и президент страны Владимир Зеленский.

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