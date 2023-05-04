Украинский президент Владимир Зеленский попросил НАТО дать чёткий сигнал касательно будущего вступления Киева в альянс.

Об этом Зеленский сказал в ходе пресс-конференции в Нидерландах. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, украинские власти являются «реалистами» и понимают, что не смогут войти в НАТО «во время войны».

«Но во время войны мы хотели бы получить очень чёткий сигнал, что мы будем в НАТО после войны», — заявил он.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что Амстердам поддерживает амбиции киевских властей по вступлению в НАТО.

2 мая в Госдепартаменте США заявили, что вопрос о присоединении Украины к Североатлантическому альянсу должны коллективно решать все члены НАТО.

В Кремле подчеркнули, что принятие Украины в НАТО создало бы новую существенную опасность для России.