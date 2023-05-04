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Премьер Рютте: Нидерланды поддерживают амбиции Украины по вступлению в НАТО

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что Амстердам поддерживает амбиции киевских властей по вступлению в НАТО.
Премьер Рютте: Нидерланды поддерживают амбиции Украины по вступлению в НАТО
  • РИА Новости

«Что касается Нидерландов, мы поддерживаем амбиции Украины по вступлению в НАТО. Сейчас мы работаем над проведением нового саммита, для того чтобы предпринять нужные шаги для этого», — сказал Рютте на совместной пресс-конференции с премьером Бельгии Александером де Кроо и президентом Украины Владимиром Зеленским в Гааге. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить гарантии безопасности от Североатлантического альянса на июльском саммите блока, который пройдёт в Вильнюсе.

В конце марта глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что вопрос о вступлении Украины в ЕС или получении Киевом гарантий безопасности от НАТО сейчас не стоит на повестке дня.

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