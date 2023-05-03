Зеленский заявил, что Украина надеется получить гарантии безопасности на саммите НАТО
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Таким образом Зеленский ответил на вопрос, каких решений он ожидает от саммита альянса.
«Нам нужны гарантии безопасности сегодня, пока мы ещё не в НАТО», — цитирует его ТАСС.
Зеленский добавил, что Киев ждёт от союзников «сильных шагов», кроме открытых дверей, с целью мотивации украинского общества.
В конце марта глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что вопрос о вступлении Украины в ЕС или получении Киевом гарантий безопасности от НАТО сейчас не стоит на повестке дня.