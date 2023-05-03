Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Зеленский заявил, что Украина надеется получить гарантии безопасности на саммите НАТО

Короткая ссылка
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить гарантии безопасности от Североатлантического альянса на июльском саммите блока, который пройдёт в Вильнюсе.
Зеленский заявил, что Украина надеется получить гарантии безопасности на саммите НАТО
  • Gettyimages.ru

Таким образом Зеленский ответил на вопрос, каких решений он ожидает от саммита альянса.

«Нам нужны гарантии безопасности сегодня, пока мы ещё не в НАТО», — цитирует его ТАСС.

Зеленский добавил, что Киев ждёт от союзников «сильных шагов», кроме открытых дверей, с целью мотивации украинского общества.

В конце марта глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что вопрос о вступлении Украины в ЕС или получении Киевом гарантий безопасности от НАТО сейчас не стоит на повестке дня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить