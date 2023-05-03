Зеленский заявил, что Украина надеется получить гарантии безопасности на саммите НАТО

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить гарантии безопасности от Североатлантического альянса на июльском саммите блока, который пройдёт в Вильнюсе.

Таким образом Зеленский ответил на вопрос, каких решений он ожидает от саммита альянса.

«Нам нужны гарантии безопасности сегодня, пока мы ещё не в НАТО», — цитирует его ТАСС.

Зеленский добавил, что Киев ждёт от союзников «сильных шагов», кроме открытых дверей, с целью мотивации украинского общества.

В конце марта глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что вопрос о вступлении Украины в ЕС или получении Киевом гарантий безопасности от НАТО сейчас не стоит на повестке дня.