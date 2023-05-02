В Госдепе заявили, что решение о членстве Украины в НАТО должно приниматься коллективно
«Речь идёт о коллективном решении, которое будет принимать альянс», — приводит его слова Интерфакс.
Патель отметил, что Вашингтон по-прежнему поддерживает политику открытых дверей НАТО.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники по Североатлантическому альянсу согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с удивлением отреагировал на это заявление.
В Кремле подчеркнули, что принятие Украины в НАТО создало бы новую существенную опасность для России.