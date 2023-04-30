Monde: США отрицательно относятся к стремлению Украины в НАТО

Власти США считают, что Украине не стоит вступать в НАТО, а территориальные вопросы можно урегулировать методом дипломатии, пишет газета Le Monde со ссылкой на европейского дипломата.

По словам источника, США «враждебно» настроены по отношению к членству Украины в НАТО и предпочитают предоставить ей гарантии безопасности в двустороннем порядке.

«Они (США) исходят из принципа, что территориальные приобретения в ходе украинского контрнаступления будут ограниченными и могут быть закреплены только в сочетании с переговорами», — цитирует дипломата газеты РИА Новости.

По словам собеседника, Вашингтон желает добиться к лету 2024 года некоторой стабилизации на Украине.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники по Североатлантическому альянсу согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с удивлением отреагировал на это заявление.

В Кремле подчеркнули, что принятие Украины в НАТО создало бы новую существенную опасность для России.