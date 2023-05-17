Формальное равенство: Украина официально вступила в киберцентр НАТО

Украина присоединилась к киберцентру НАТО, сообщили в МИД страны. При этом на сайте центра указано, что наряду с «государствами-спонсорами», которыми могут быть лишь страны НАТО, в его составе есть ещё и государства, которые называются «содействующими участниками». В числе последних как раз и значится Украина. По мнению экспертов, Украина давно стала платформой, с которой «вне каких-либо юридических рамок» проводились кибероперации в отношении России. Однако сейчас, вероятно, блоку потребовалось легализовать присутствие натовских военных специалистов «в области информационной войны» на территории Украины, считают аналитики.

Украина официально вступила в киберцентр НАТО, сообщили в МИД страны.

«Сегодня состоялось официальное поднятие государственного флага Украины на территории штаб-квартиры киберцентра НАТО в Таллине, ознаменовавшее официальное вступление Украины в киберцентр», — говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства в Twitter.

При этом на сайте центра указано, что наряду с «государствами-спонсорами», которыми могут быть лишь страны НАТО, в его составе есть ещё и государства, которые называются «содействующими участниками». В числе последних как раз и значится Украина.

«Государства-единомышленники из числа не входящих в НАТО могут принимать участие в работе киберцентра, в том числе его руководящего комитета, в статусе содействующих участников», — поясняется на сайте киберцентра.

Подчёркивается, что структура объединяет страны НАТО и «партнёров за пределами альянса».

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«Киберцентр НАТО отвечает за формулирование и координацию решений по части обучения и подготовки в сфере киберобороны для всех структур НАТО по всей территории альянса… Мы не являемся оперативным подразделением в рамках командной структуры НАТО, мы относимся к сети аккредитованных НАТО центров передового опыта», — уточняется на сайте организации.

Стоит отметить, что Североатлантический совет НАТО одобрил аккредитацию Центра киберзащиты альянса в Таллине, присвоив ему статус международной военной организации. Миссия центра заключается в расширении сотрудничества и улучшении обмена информацией между странами — участницами блока и их партнёрами в области киберзащиты. Центр готовит программы обучения, разрабатывает правовые и политические документы в этой области. Кроме того, он организует «самые масштабные в мире» международные учения по киберзащите Locked Shields, а также является «одним из первых организаторов» наступательных киберучений Crossed Swords.

«Примерами экспертной деятельности киберцентра являются такие инициативы, как картирование ландшафта киберугроз и экспертное консультирование государств-членов», — говорится в пресс-релизе на сайте киберцентра.

Отмечается также, что он насчитывает почти 40 государств-членов и порядка 80 «верных своему делу профессионалов».

«Это крупнейший центр передового опыта НАТО, продвигающий международное сотрудничество и координацию усилий в сфере кибербезопасности», — говорится в сообщении.

На территории штаб-квартиры киберцентра НАТО в Таллине

Gettyimages.ru

© Maurizio Gambarini/picture alliance

В начале мая Зеленский признал, что его страна не может войти в Североатлантический альянс до тех пор, пока государство находится в состоянии вооружённого конфликта. Тем не менее, по его словам, он хотел бы поддержки партнёров в виде приглашения в блок уже сегодня. Позднее, 15 мая, Зеленский призвал «принять позитивное решение» о членстве Украины в НАТО на июльском саммите альянса.

«Иллюстрирует планы Запада»

Напомним, Киев подал заявку на вступление в киберцентр НАТО ещё раньше, чем на присоединение к самому блоку, — летом 2021 года. Как заявил в феврале 2022–го секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, его страна прошла для этого все необходимые проверки, однако одно из европейских государств ей отказало в «участии в этой уважаемой институции». Данилов пояснил, что решения в киберцентре о приёме новых членов принимаются консенсусом всех участников. Страной, которая заблокировала вступление Украины в центр НАТО по сотрудничеству в сфере киберобороны (киберцентр), стала Венгрия, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники.

В свою очередь, в марте того же года посол России в Эстонии Владимир Липаев напомнил, что сотрудничество между Эстонией и Украиной в сфере кибербезопасности ведётся на протяжении нескольких лет, а в центре киберзащиты НАТО участвуют и другие страны, не являющиеся членами альянса.

«Существенной угрозой для безопасности России участие Украины в работе этого центра не является. Однако такое решение имеет важное символическое значение, поскольку иллюстрирует планы Запада по постепенному вовлечению Украины в систему антироссийского военного планирования и её интеграции в натовскую инфраструктуру», — заявил дипломат в интервью ТАСС.

Липаев пояснил, что за вовлечением Киева в работу центра последовали бы и другие шаги по созданию из Украины «антироссийского плацдарма для политического, экономического, идеологического и не в последнюю очередь военного шантажа нашей страны».

«В том числе против этих замыслов и направлена проводимая сейчас Вооружёнными силами Российской Федерации специальная военная операция», — добавил посол.

«Невзирая на её реальный статус»

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, присоединение Украины к киберцентру НАТО — это «больше символический жест», призванный продемонстрировать, что киевскому режиму удалось «хоть как-то приобщиться к альянсу».

«Если ранее Украине отказали в статусе страны-участницы, то теперь ей дали добро. Это сделано для того, чтобы показать: формально Украина практически на равных с членами альянса. Но на самом деле это не так. Принятие украинской стороны в киберцентр НАТО вовсе не означает, что с Киевом будут всецело делиться информацией. Им будут предоставлять только те данные, которые захочет передать блок. При этом страны альянса получат доступ ко всем регистраторам такой информации, которые находятся на территории Украины, включая те, что установлены на границе с Россией», — отметил Брутер в разговоре с RT.

По его словам, вступление в киберцентр НАТО — это также своего рода «подарок», необходимый для поддержания «огня украинской пропаганды».

«Киевские власти будут называть это чуть ли не вступлением в сам блок. Но я сомневаюсь, что украинской стороне предложат членство в альянсе на вильнюсском саммите блока. Прямо ей не откажут, но и приглашать тоже не будут. Все понимают невозможность вступления Украины в НАТО — по крайней мере на данном этапе», — сказал Брутер.

Штаб-квартира НАТО

Legion-Media

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В свою очередь, военный политолог Иван Коновалов напомнил, что и без вступления в натовский киберцентр Украина и страны альянса «постоянно совместно работали в рамках этого направления».

«Британские, американские и другие западные специалисты обучали украинских спецов, которые работали в украинском ЦИПсО (Центр информационно-психологических спецопераций. — RT). Это известный центр, который устраивает постоянные провокации. Теперь же это взаимодействие лишь станет крепче. НАТО получит в полное пользование новое IT-пространство», — заявил аналитик в беседе с RT.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко обратил внимание на «пропагандистский эффект» вступления Украины в киберцентр НАТО.

«Украине хочется, чтобы рядом с ней звучало слово «НАТО». Теперь украинскому населению будут рассказывать, что страна — это член натовского киберцентра. Данная структура занимается контролем интернет-пространства и электронных средств связи. Предполагается, что Украина будет иметь доступ к сведениям, которые собирают страны — члены блока. Безусловно, это способствует эскалации в отношениях России и альянса», — отметил эксперт в интервью RT.

Схожего мнения придерживается и профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев. По его словам, Украина давно является платформой, с которой «вне каких-либо юридических рамок» осуществляются кибероперации в отношении России.

«А сейчас, видимо, блоку потребовалось каким-то образом легализовать присутствие натовских военных специалистов в области информационной войны на территории Украины, но принципиально это ничего не меняет. Дело в том, что украинская сторона уже внутри многих ключевых программ по обучению, которые есть в НАТО. Но всё же присоединение Украины к киберцентру НАТО — это знаковый шаг и признак ползучей интеграции страны с блоком, причём на техническом уровне. Поэтому Украина может стать членом НАТО де-факто, не будучи членом блока де-юре», — подытожил аналитик в комментарии RT.