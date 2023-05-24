«Без реального содержания»: МИД Франции сообщил о готовности обсуждать гарантии безопасности Украины

МИД Франции сообщил о готовности приступить к обсуждению будущих гарантий безопасности Украины. Такое заявление внешнеполитическое ведомство сделало в ответ на просьбу прокомментировать информацию The Wall Street Journal по поводу этого вопроса. Ранее американская газета сообщила, что к Киеву может быть применено подобие израильской модели гарантий безопасности, предполагающей постоянную военную и технологическую помощь. По мнению экспертов, подобный подход отвечает интересам западных стран, так как позволяет не принимать Украину в НАТО.

Париж готов приступить к обсуждению будущих гарантий безопасности Украины. Об этом заявили в МИД Франции в ответ на просьбу прокомментировать информацию, которую распространила американская газета The Wall Street Journal по поводу этого вопроса.

«Франция совместно с партнёрами продолжает искать наиболее эффективные способы помочь Украине в долгосрочной перспективе и во всех сферах. Франция готова обсуждать с Украиной соглашения, предназначенные для предоставления ей гарантий безопасности, которые помогут ей обеспечивать свою оборону в долгосрочной перспективе и не допускать возможных актов агрессии в будущем», — говорится на сайте внешнеполитического ведомства Франции.

Напомним, 22 мая The Wall Street Journal со ссылкой на президента Польши Анджея Дуды и неназванного представителя администрации Белого дома сообщила, что западные страны уже обсуждают формат гарантий Украине. Предполагается, что они будут выражаться в обеспечении Киева оружием и передовыми технологиями. Такой подход нашёл поддержку президента Соединённых Штатов Джо Байдена.

Модель безопасности, которую западные страны рассматривают для Украины, будет схожа с израильской. Как известно, с 2019 года между Вашингтоном и Тель-Авивом действует десятилетнее соглашение, которое, в частности, обязывает США предоставить партнёру военную помощь на $38 млрд.

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Как поясняет WSJ, идея применить израильскую модель к Украине возникла на фоне понимания того, что Украина ещё нескоро сможет стать членом НАТО. Как заявил Дуда, Киев не может быть принят в ряды Североатлантического альянса, пока на украинской территории идут боевые действия.

Израильская модель позволит сохранить поддержку Киева при любых политических изменениях на Западе и одновременно не втянуть его в прямую конфронтацию с Россией, пишет WSJ.

Как заявил в беседе с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, израильская модель станет удобным для Вашингтона форматом поддержки Киева, так как не предусматривает серьёзных обязательств.

«Если обратиться к опыту отношений между Израилем и США, то там отсутствует какой-либо письменный договор, который обязывал бы США защищать Израиль в случае вооружённого конфликта. При этом Вашингтон серьёзно поддерживает Израиль, который де-факто является его полноценным союзником. Что-то подобное, по всей видимости, будет оформлено в отношениях с Украиной, но с очевидной поправкой на её вассальное положение», — полагает Батюк.

Мобилизация ресурсов

Напомним, осенью 2022 года Украина утвердила Киевский договор о безопасности. По заявлению офиса Владимира Зеленского, он направлен на «мобилизацию необходимых политических, финансовых, военных и дипломатических ресурсов для самозащиты Украины».

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7

© Stefan Rousseau/Pool via AP

«Эти гарантии должны защитить суверенитет и территориальную целостность Украины и сделать невозможной новую агрессию в будущем», — заявил в прошлом году руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, Киевский договор безопасности предусматривает стратегическое партнёрство между Украиной и государствами-гарантами. В их число должны войти США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Балтии, Северной и Центральной Европы.

Особое место в Киевском договоре безопасности уделяется масштабной военной и экономической поддержке Украины. Кроме того, страны-гаранты должны обеспечивать жёсткий санкционный режим в отношении РФ. Достижение этих договорённостей не делает Украину нейтральным государством и не отменяет её намерения присоединиться к НАТО и ЕС.

Как заявил в беседе с RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин, Запад и Киев могут заключить некое соглашение о многосторонней поддержке, но, по существу, оно не будет означать предоставление гарантий безопасности.

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«На сегодняшний день гарантии безопасности — это красивые, броские слова без реального содержания. Говорить о них всерьёз очень преждевременно. Запад не будет спешить с этим вопросом. Он будет дожидаться финала конфликта, действовать в зависимости от его итогов», — сказал Козюлин.

На текущем этапе, как полагает эксперт, задача Запада состоит в том, чтобы «вооружить Украину до зубов». Все ключевые решения в ближайшее время будут приниматься именно из этих соображений. В этом контексте так называемый Киевский договор безопасности не противоречит целям натовских стран.

«Всё определит исход событий на линии фронта. Запад совершенно не скрывает, что стремится с помощью Украины нанести военное поражение России. Это стратегический курс, и нам, конечно же, необходимо это осознавать», — подчеркнул Козюлин.

Эксперт напомнил о намерении западных стран поставить режиму Зеленского многофункциональные боевые самолёты F-16 и обучить украинских пилотов. Как утверждает Байден, передача самолётов не приведёт к эскалации вооружённого конфликта из-за якобы данных Киевом гарантий о неприменении F-16 «для продвижения на географическую территорию России».

В свою очередь, глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал предложение отправить истребители «очень хорошей идеей» и «отличным шагом». По его словам, Евросоюз может сам вскоре передать Украине «этот вид оружия».

В целом ЕС демонстрирует решительный настрой на продолжение военной поддержки режима Зеленского. На состоявшемся недавно саммите G7 в Хиросиме глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила против равноправного диалога между Москвой и Киевом. Как считает политик, Запад должен «содействовать усилиям президента Зеленского, чтобы укрепить поддержку его «формулы мира».

Натовские бронированные грузовики для ВСУ

AP

«Сейчас нам необходимо предоставить Украине инструменты, которые позволят ей успешно обороняться и в полной мере восстановить свой суверенитет и территориальную целостность. Мы должны предоставить Украине необходимую военную и финансовую поддержку. И мы должны делать это столько, сколько потребуется», — сказала фон дер Ляйен.

Отметим, что так называемая формула мира, которую поддерживает ЕС, предусматривает «восстановление территориальной целостности» Украины, в том числе военным путём, и модернизацию архитектуры глобальной безопасности. В Москве восприняли «формулу мира» как попытку добиться капитуляции России при помощи Запада.

«Это не что иное, как набор оторванных от реалий ультимативных требований к нашей стране. В их числе вывод войск из российских регионов: ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины и даже Крыма, выплата репараций и явка с повинной в международные трибуналы», — прокомментировала «формулу мира» Зеленского официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Без Пятой статьи

Как считают опрошенные RT эксперты, Запад по-прежнему не готов принимать Украину в НАТО, а вместе с этим брать на себя реальные гарантии обеспечения её безопасности.

«На самом деле единственной серьёзной гарантией безопасности могла бы стать пресловутая Пятая статья Вашингтонского договора о коллективной самообороне. Запад не собирается принимать такое решение и по этой причине изобретает различные форматы, которые лишь создают видимость готовности нести ответственность за Украину», — рассуждает Козюлин.

Тема членства Украины в альянсе постоянно обсуждается в публичном пространстве с подачи как генсека НАТО Йенса Столтенберга и других западных политиков, так и представителей киевского режима. Тем не менее консенсуса в военном блоке по этому вопросу нет.

Как считает Козюлин, в реальности Запад готов предлагать Киеву лишь «суррогат» вместо полноценного членства в НАТО. Отсюда инициативы по израильской модели, исключающей прямую военную помощь и политические обязательства.

Аналогичной точки зрения придерживается Владимир Батюк. По мнению эксперта, Запад не пойдёт на принятие Киева в члены военного блока, по крайней мере, этот вопрос не будет всерьёз обсуждаться в ближайшее время.

«По поводу членства Киева в НАТО порой звучат весьма обнадёживающие заявления. Но у страны, как ни посмотри на ситуацию, есть очень большие территориальные проблемы, которые вряд ли будут решены мирным путём. Страны альянса будут давать деньги и оружие, но не гарантии безопасности», — говорит Батюк.