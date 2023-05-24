«Без реального содержания»: МИД Франции сообщил о готовности обсуждать гарантии безопасности Украины
- Солдаты ВСУ
- © AP Photo/Libkos
Париж готов приступить к обсуждению будущих гарантий безопасности Украины. Об этом заявили в МИД Франции в ответ на просьбу прокомментировать информацию, которую распространила американская газета The Wall Street Journal по поводу этого вопроса.
«Франция совместно с партнёрами продолжает искать наиболее эффективные способы помочь Украине в долгосрочной перспективе и во всех сферах. Франция готова обсуждать с Украиной соглашения, предназначенные для предоставления ей гарантий безопасности, которые помогут ей обеспечивать свою оборону в долгосрочной перспективе и не допускать возможных актов агрессии в будущем», — говорится на сайте внешнеполитического ведомства Франции.
Напомним, 22 мая The Wall Street Journal со ссылкой на президента Польши Анджея Дуды и неназванного представителя администрации Белого дома сообщила, что западные страны уже обсуждают формат гарантий Украине. Предполагается, что они будут выражаться в обеспечении Киева оружием и передовыми технологиями. Такой подход нашёл поддержку президента Соединённых Штатов Джо Байдена.
Модель безопасности, которую западные страны рассматривают для Украины, будет схожа с израильской. Как известно, с 2019 года между Вашингтоном и Тель-Авивом действует десятилетнее соглашение, которое, в частности, обязывает США предоставить партнёру военную помощь на $38 млрд.
Как поясняет WSJ, идея применить израильскую модель к Украине возникла на фоне понимания того, что Украина ещё нескоро сможет стать членом НАТО. Как заявил Дуда, Киев не может быть принят в ряды Североатлантического альянса, пока на украинской территории идут боевые действия.
Израильская модель позволит сохранить поддержку Киева при любых политических изменениях на Западе и одновременно не втянуть его в прямую конфронтацию с Россией, пишет WSJ.
Как заявил в беседе с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, израильская модель станет удобным для Вашингтона форматом поддержки Киева, так как не предусматривает серьёзных обязательств.
«Если обратиться к опыту отношений между Израилем и США, то там отсутствует какой-либо письменный договор, который обязывал бы США защищать Израиль в случае вооружённого конфликта. При этом Вашингтон серьёзно поддерживает Израиль, который де-факто является его полноценным союзником. Что-то подобное, по всей видимости, будет оформлено в отношениях с Украиной, но с очевидной поправкой на её вассальное положение», — полагает Батюк.
Мобилизация ресурсов
Напомним, осенью 2022 года Украина утвердила Киевский договор о безопасности. По заявлению офиса Владимира Зеленского, он направлен на «мобилизацию необходимых политических, финансовых, военных и дипломатических ресурсов для самозащиты Украины».
- Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7
- © Stefan Rousseau/Pool via AP
«Эти гарантии должны защитить суверенитет и территориальную целостность Украины и сделать невозможной новую агрессию в будущем», — заявил в прошлом году руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.
По его словам, Киевский договор безопасности предусматривает стратегическое партнёрство между Украиной и государствами-гарантами. В их число должны войти США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Балтии, Северной и Центральной Европы.
Особое место в Киевском договоре безопасности уделяется масштабной военной и экономической поддержке Украины. Кроме того, страны-гаранты должны обеспечивать жёсткий санкционный режим в отношении РФ. Достижение этих договорённостей не делает Украину нейтральным государством и не отменяет её намерения присоединиться к НАТО и ЕС.
Как заявил в беседе с RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин, Запад и Киев могут заключить некое соглашение о многосторонней поддержке, но, по существу, оно не будет означать предоставление гарантий безопасности.
«На сегодняшний день гарантии безопасности — это красивые, броские слова без реального содержания. Говорить о них всерьёз очень преждевременно. Запад не будет спешить с этим вопросом. Он будет дожидаться финала конфликта, действовать в зависимости от его итогов», — сказал Козюлин.
На текущем этапе, как полагает эксперт, задача Запада состоит в том, чтобы «вооружить Украину до зубов». Все ключевые решения в ближайшее время будут приниматься именно из этих соображений. В этом контексте так называемый Киевский договор безопасности не противоречит целям натовских стран.
«Всё определит исход событий на линии фронта. Запад совершенно не скрывает, что стремится с помощью Украины нанести военное поражение России. Это стратегический курс, и нам, конечно же, необходимо это осознавать», — подчеркнул Козюлин.
Эксперт напомнил о намерении западных стран поставить режиму Зеленского многофункциональные боевые самолёты F-16 и обучить украинских пилотов. Как утверждает Байден, передача самолётов не приведёт к эскалации вооружённого конфликта из-за якобы данных Киевом гарантий о неприменении F-16 «для продвижения на географическую территорию России».
В свою очередь, глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал предложение отправить истребители «очень хорошей идеей» и «отличным шагом». По его словам, Евросоюз может сам вскоре передать Украине «этот вид оружия».
В целом ЕС демонстрирует решительный настрой на продолжение военной поддержки режима Зеленского. На состоявшемся недавно саммите G7 в Хиросиме глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила против равноправного диалога между Москвой и Киевом. Как считает политик, Запад должен «содействовать усилиям президента Зеленского, чтобы укрепить поддержку его «формулы мира».
- Натовские бронированные грузовики для ВСУ
- AP
«Сейчас нам необходимо предоставить Украине инструменты, которые позволят ей успешно обороняться и в полной мере восстановить свой суверенитет и территориальную целостность. Мы должны предоставить Украине необходимую военную и финансовую поддержку. И мы должны делать это столько, сколько потребуется», — сказала фон дер Ляйен.
Отметим, что так называемая формула мира, которую поддерживает ЕС, предусматривает «восстановление территориальной целостности» Украины, в том числе военным путём, и модернизацию архитектуры глобальной безопасности. В Москве восприняли «формулу мира» как попытку добиться капитуляции России при помощи Запада.
«Это не что иное, как набор оторванных от реалий ультимативных требований к нашей стране. В их числе вывод войск из российских регионов: ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины и даже Крыма, выплата репараций и явка с повинной в международные трибуналы», — прокомментировала «формулу мира» Зеленского официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Без Пятой статьи
Как считают опрошенные RT эксперты, Запад по-прежнему не готов принимать Украину в НАТО, а вместе с этим брать на себя реальные гарантии обеспечения её безопасности.
«На самом деле единственной серьёзной гарантией безопасности могла бы стать пресловутая Пятая статья Вашингтонского договора о коллективной самообороне. Запад не собирается принимать такое решение и по этой причине изобретает различные форматы, которые лишь создают видимость готовности нести ответственность за Украину», — рассуждает Козюлин.
Тема членства Украины в альянсе постоянно обсуждается в публичном пространстве с подачи как генсека НАТО Йенса Столтенберга и других западных политиков, так и представителей киевского режима. Тем не менее консенсуса в военном блоке по этому вопросу нет.
Как считает Козюлин, в реальности Запад готов предлагать Киеву лишь «суррогат» вместо полноценного членства в НАТО. Отсюда инициативы по израильской модели, исключающей прямую военную помощь и политические обязательства.
Аналогичной точки зрения придерживается Владимир Батюк. По мнению эксперта, Запад не пойдёт на принятие Киева в члены военного блока, по крайней мере, этот вопрос не будет всерьёз обсуждаться в ближайшее время.
«По поводу членства Киева в НАТО порой звучат весьма обнадёживающие заявления. Но у страны, как ни посмотри на ситуацию, есть очень большие территориальные проблемы, которые вряд ли будут решены мирным путём. Страны альянса будут давать деньги и оружие, но не гарантии безопасности», — говорит Батюк.
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