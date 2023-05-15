«Усилить военное присутствие у рубежей России»: в Великобритании сообщили о подготовке к учениям НАТО Spring Storm

В Минобороны Великобритании информировали о подготовке к учениям НАТО Spring Storm, в которых будут задействованы 14 тыс. военнослужащих из 11 стран альянса, включая британский контингент численностью 1,5 тыс. человек. Манёвры призваны продемонстрировать взаимодействие при отработке «сценариев в различных средах». В военном ведомстве уточнили, что тренировки будут посвящены штурму окопов, разведывательным операциям, а также отработке тактики лёгкой пехоты. При этом британские власти увязали Spring Storm с «российским вторжением» на Украину, а также вероятной необходимостью «защищать» Эстонию. Как отмечают эксперты, НАТО, используя в очередной раз «российскую угрозу» как предлог, продолжает планомерно наращивать военную активность у западных границ РФ. Кроме того, по мнению аналитиков, таким образом блок, создающий видимость поддержки Киева, стремится подтолкнуть ВСУ к контрнаступлению.

В Минобороны Великобритании сообщили о подготовке к учениям НАТО Spring Storm.

В манёврах должны принять участие 14 тыс. военнослужащих из 11 стран альянса, чтобы продемонстрировать взаимодействие при отработке «сценариев в различных средах». Лондон со своей стороны обещает задействовать более 1,5 тыс. военных.

«Учения Spring Storm — это крупнейшие ежегодные военные учения с участием боевой группы усиленного передового присутствия НАТО под руководством Великобритании, состоящей из британских и французских сил», — говорится в пресс-релизе оборонного ведомства Соединённого Королевства.

Отмечается также, что в Эстонию было переброшено более 140 бронеавтомобилей, включая Mastiff, Jackal и Coyote.

«Рассредоточенные по суровой и многообразной местности в Эстонии подразделения сухопутных войск будут подвергаться испытаниям в реалистичных условиях боевых действий, которые включают штурм окопов и разведывательные операции, а также отработку тактики лёгкой пехоты с переходом к отработке манёвров на бронетехнике и общевойсковых боёв», — рассказали в Минобороны.

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В ведомстве процитировали британского командира королевского гусарского полка подполковника Стива Уилсона, который отметил, что военнослужащие усиленного передового присутствия НАТО «с нетерпением ждут» возможности пройти подготовку на местности, которую им, «возможно, придётся защищать». Это, по словам Уилсона, придаёт учениям «дополнительный вес».

«Мы задействуем широкий спектр средств, обладающих большой ударной мощью, — от основных боевых танков (ОБТ), противотанковых средств и артиллерии до участия снайперов, миномётчиков, инженеров и сотрудников центров управления тактической авиацией. Мы с нетерпением ждём возможности продемонстрировать потенциал и готовность альянса НАТО в ближайшие дни», — сказал военный.

В контексте предстоящих учений глава британского оборонного ведомства Бен Уоллес упомянул Россию и украинский конфликт.

«В то время как российская армия продолжает своё незаконное вторжение на Украину, угрожая стабильности в Европе, Великобритания и наши союзники продолжат поддерживать Украину и защищать наши общие ценности и свободу», — заявил он.

Как сообщало ранее издание Foreign Policy, Североатлантический альянс проведёт в Эстонии учения Spring Storm, чтобы послать сигнал Москве и «продемонстрировать силу блока».

Штаб-квартира НАТО

AP

© Olivier Matthys

Эстонское Минобороны также информировало, что тренировки пройдут в мае, однако точных дат в ведомстве не назвали.

«Увеличить давление на Москву»

По мнению экспертов, во время учений Spring Storm страны НАТО во главе с Великобританией под предлогом «российской угрозы» планируют дальнейшее наращивание активности у границ РФ.

«Их цель — не только повысить боевую слаженность и оперативную совместимость между союзниками, но и усилить военное присутствие у рубежей России. Великобритания в этом процессе берёт на себя роль ведущей страны НАТО среди европейских союзников. Лондон за счёт такого участия хочет не только увеличить давление на Москву, но и расширить своё влияние в Прибалтике», — рассказал эксперт РИСИ Сергей Ермаков в беседе с RT.

По его словам, то, что Великобритания говорит о необходимости «защищать» Эстонию, свидетельствует о планах Лондона примерить на себя роль ответственного за оборону этой страны на фоне «мифической российской угрозы».

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«Это требует от них определённой организации и сил даже в рамках таких тренировок, как Spring Storm. Лондон идёт на это, поскольку хочет реализовать стратегию «глобальной Британии», которая подразумевает серьёзное повышение активности на международной арене, а также концентрации сил в нужном регионе. Это своего рода подготовка к гипотетическим полномасштабным военным действиям с Россией, которые натовские военачальники уже рассматривают как вполне реальный сценарий развития событий», — пояснил Ермаков.

С его точки зрения, манёвры Spring Storm направлены на оттачивание навыка натовских сил «оперативно оборудовать театр военных действий» за счёт развития соответствующей инфраструктуры.

«Речь идёт о сети аэродромов, полигонов и других объектов, которые необходимы для полномасштабной подготовки к отработке на практике действий союзников, направленных против России. По сути, британские власти открыто называют РФ противником: соответствующие заявления поступают в контексте подготовки к манёврам», — говорит Ермаков.

Палитра тренировок

Отметим, что Spring Storm — далеко не первые учения НАТО у российских границ.

Так, 22 апреля в Европе стартовали масштабные тренировки блока Defender 23 под командованием США, в которых планировалось задействовать около 8 тыс. американских военнослужащих и порядка 15 тыс. военных более чем из 20 стран — союзников и партнёров Соединённых Штатов, включая Польшу и Эстонию. Предполагалось, что эти учения поспособствуют увеличению поражающей способности НАТО и будут сфокусированы на стратегическом развёртывании сил, базирующихся в США, а также на задействовании «заблаговременно размещённых армейских запасов и оперативной совместимости» с ВС Европы. По данным Пентагона, для проведения манёвров в Испанию была переброшена американская военная техника. Всего же к тренировкам подключили около 20 тыс. единиц «военных средств», в том числе взятых из «заблаговременно размещённых запасов». Как подчеркнули в Минобороны США, Defender 23 нацелены на демонстрацию способности американских ВС быстро развёртывать боеспособные силы и средства для «сдерживания тех, кто представлял бы угрозу миру в Европе, и защиты континента от агрессии».

Техника НАТО в Эстонии во время учений блока

AP

© Ben Birchall/PA Images

В мае в Эстонии начались учения НАТО Swift Response — также под руководством Соединённых Штатов. В ходе этих манёвров местные силы обороны и союзники по блоку отрабатывали оперативную переброску ВС и техники союзников в балтийскую республику. По данным эстонских властей, в тренировках были задействованы около 1,5 тыс. американских, латвийских и эстонских военных.

Кроме того, позднее в Эстонии стартовали тренировочные полёты истребителей ВВС США пятого поколения F-22 Raptor. Как сообщила пресс-служба НАТО, это необходимо «для сдерживания агрессии в регионе Балтийского моря».

«Единый план действий»

Как отмечают аналитики, масштаб и локализация недавних учений НАТО подчинены единому замыслу: всеми способами отрабатывать возможное военное противостояние с Россией.

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«Все манёвры укладываются в единый план действий, только затрагивают разные его аспекты. На одних учениях отрабатываются приёмы сухопутных операций, на других — действия авиации, где-то упор делается на логистику и военную мобильность», — пояснил Сергей Ермаков.

В свою очередь, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заметил в комментарии RT, что практически все страны НАТО, которые проводят учения у границ России, отличаются русофобским настроем.

«При этом в процессе выработки антироссийской стратегии ключевую роль играют Великобритания и США, они с самого начала текущего геополитического кризиса были модераторами этого процесса. Тут главная цель — продемонстрировать солидарность с Украиной и враждебность в отношении России», — уточнил аналитик.

По словам Ермакова, график учений НАТО составлен таким образом, чтобы военная активность у границ России не прекращалась максимально долго.

«На протяжении всей весны одни учения заканчиваются — и тут же начинаются другие. Причём масштабность манёвров, как правило, только увеличивается. Такие же планы у блока на лето и осень. И всё это вызывает определённые опасения, учитывая, что на это время киевский режим планирует так называемое контрнаступление. Не исключено, что во время натовских манёвров блок может собирать развединформацию о российских войсках и передавать её украинскому руководству», — считает Ермаков.

Он также заметил, что эту функцию вполне может выполнять Великобритания, учитывая её центральную роль в учениях Spring Storm.

«Следует также учесть, что именно Лондон стал флагманом по передаче киевскому режиму особо опасных видов вооружений, тех же дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow», — напомнил Ермаков.

Схожего мнения придерживается Константин Блохин. Он допускает, что цель недавних учений НАТО, включая готовящиеся Spring Storm, заключается в том, чтобы «подтолкнуть колеблющуюся Украину к контрнаступлению».