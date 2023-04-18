Отражая «нападение»: в Швеции проходят крупнейшие за 25 лет учения Aurora 23

В Швеции стартовали военные учения Aurora 23 с участием стран НАТО. Как отмечают в шведском Минобороны, эти манёвры станут крупнейшими за последние 25 лет. В тренировках примут участие около 26 тыс. военных. Целью учений в Стокгольме называют отработку противодействия вооружённому нападению на Швецию. По словам аналитиков, манёвры Aurora 23 направлены прежде всего против России, несмотря на то что в Швеции об этом открыто не говорят.

Международные военные учения с участием стран НАТО Aurora 23 начались в Швеции.

Ранее на своей странице в Twitter шведское Минобороны сообщало, что манёвры продлятся с 17 апреля по 11 мая. В ведомстве добавили, что эти тренировки станут крупнейшими за последнюю четверть века.

«Aurora 23 — крупнейшие в своём роде учения более чем за 25 лет, которые пройдут в стране», — указано на сайте Минобороны Швеции.

В тренировках примут участие около 26 тыс. военных.

Манёвры пройдут в воздухе, на земле и на море. Полёты на истребителях, вертолётах и другой авиатехнике будут осуществляться с нескольких различных баз и гражданских аэропортов. При этом основной район лётной подготовки находится в южной и центральной частях Швеции.

Как отмечают шведские военные, данные манёвры призваны повысить оборонный потенциал страны.

«Власти Швеции вместе с рядом других стран будут участвовать в оборонных учениях Aurora 23. Таким образом будет также усилен общий оборонный потенциал Швеции. Вместе с военными частями и подразделениями из стран-партнёров мы укрепляем безопасность и одновременно наращиваем оперативный потенциал страны», — говорят в оборонном ведомстве.

Шведские истребители Saab JAS-39

Legion-Media

© Piemags

Целью учений Aurora 23 в Стокгольме также называют отработку противодействия вооружённому нападению на Швецию.

«Цель Aurora 23 заключается в том, чтобы повысить совокупный потенциал Вооружённых сил Швеции для отражения вооружённого нападения на Швецию и в том числе отработать всю цепочку мер повышенной готовности до мобилизации для принятия третьей стороны в рамках (договора c НАТО Host Nation Support. — RT) HNS, а также подготовить нас к членству в НАТО», — сказал подполковник Хенрик Ларссон, отвечающий за планирование учений.

Напомним, договор HNS был заключён между НАТО и Швецией в 2016 году. Он позволяет альянсу при необходимости вводить свои силы на территорию страны.

Стоит отметить, что в 2017 году Стокгольм уже проводил учения Aurora 17. Тогда они также преподносились как крупнейшие манёвры за последние десятилетия.

«Часть антироссийской коалиции»

Как отмечают аналитики, Швеция проводит масштабные учения со странами НАТО на фоне безуспешных попыток Стокгольма вступить в альянс.

Напомним, 18 мая 2022 года Швеция и Финляндия подали заявки на присоединение к НАТО. Тем самым две страны отказались от нейтрального статуса, который сохраняли на протяжении десятилетий.

Однако против приёма этих государств в альянс выступила Турция. Анкара объяснила свою позицию тем, что эти страны не поддерживают Турцию в борьбе с Рабочей партией Курдистана (РПК) и организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETО), которые турецкие власти считают террористическими.

Шведские военные

В ходе последовавших за этим переговоров Финляндии и Турции удалось уладить разногласия, после чего 4 апреля 2023 года Финляндия официально вступила в НАТО. Однако аналогичный диалог между Стокгольмом и Анкарой результатов не принёс, поэтому турецкие власти до сих пор блокируют присоединение Швеции к альянсу.

Несмотря на это, Швеция, как и раньше, принимает активное участие в учениях НАТО. Так, за последние два года Стокгольм участвовал в манёврах Baltops 2022, Cold Response 2022, Defender 2022, Northern Coasts 2021, Open Spirit 21 и ряде других тренировок.

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По словам экспертов, активное участие Швеции в деятельности НАТО де-факто делает её членом этой организации. В этих условиях официальное вступление Стокгольма в альянс будет лишь формальностью, говорят аналитики.

«Швеция уже достаточно сблизилась с НАТО, она часть западной антироссийской коалиции. И независимо от того, является она членом альянса или нет, Швеция всё равно будет на стороне НАТО. Поэтому для нас особой разницы нет — вступят они в альянс или нет», — сказал в разговоре с RT эксперт по военно-политическим вопросам доктор политических наук Михаил Александров.

Политолог добавил, что присоединение Швеции к НАТО нужно не столько Стокгольму, сколько Вашингтону.

«Вступление Швеции в НАТО — это антироссийская демонстрация, которая нужна прежде всего США, поскольку мы выступаем против включения Украины в альянс. США же хотят показать, что они не намерены учитывать наши озабоченности и будут и дальше расширять НАТО», — заявил специалист.

«Наращивание сил и средств НАТО»

Эксперты полагают, что учения Aurora 23 направлены прежде всего против России, несмотря на то что в Швеции об этом открыто не говорят.

«Безусловно, на учениях они в качестве противника рассматривают Россию. Правда, непонятно, каким образом Россия может напасть на Швецию... Думаю, что эти учения также призваны продемонстрировать, что Швеция тесно интегрирована в НАТО, несмотря на то что формально пока ещё не является членом альянса», — говорит Михаил Александров.

Аналогичной точки зрения придерживается и заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

«Нет сомнений в том, что в качестве противника на манёврах они рассматривают Россию. Тем более Швеция сейчас надеется вступить в НАТО. Кроме того, шведские вооружённые силы всегда готовились к отражению атаки именно со стороны РФ», — сказал эксперт в разговоре с RT.

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Эксперты также констатируют, что в последние месяцы активность НАТО у границ РФ заметно возросла. Альянс не только проводит учения в регионе, но и наращивает группировку своих войск в Прибалтике и Польше.

«Мы видим наращивание сил и средств НАТО у наших границ: инфраструктура подтягивается, штабы подтягиваются, учения проводятся чаще. Никто уже не открывает Венский документ (ОБСЕ. — RT), в котором указываются правила информирования другой стороны об учениях и другие положения о военной деятельности в Европе», — указал Вадим Козюлин.

Михаил Александров отмечает, что «активность НАТО концентрируется прежде всего на границах с Белоруссией и Калининградской областью, а также в Балтийском море».

При этом эксперт называет подобную деятельность альянса бессмысленной, поскольку любой конфликт НАТО с РФ будет означать ядерную войну, в которой выиграть невозможно.

«Они просто деньги зря тратят, пытаясь нас запугать этими учениями. В случае войны с НАТО Россия может применить ядерное оружие. И тогда уже будет неважно, сколько у них в альянсе членов», — заключил аналитик.