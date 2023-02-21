«Настораживает и вызывает обеспокоенность»: зачем Кишинёв проводит военные учения и нагнетает милитаристскую риторику

В Молдавии 21 февраля начинаются очередные военные учения, об этом сообщили в Минобороны республики. Предыдущие манёвры прошли в стране в январе-феврале. На этом фоне премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил о необходимости «демилитаризировать» Приднестровье путём вывода российских миротворцев. Такие идеи Кишинёва находят полную поддержку в Киеве — украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности «помочь» Молдавии в контексте приднестровского вопроса. По мнению экспертов, украинская сторона надеется такими заявлениями подтолкнуть Кишинёв к открытому конфликту с Москвой в надежде захватить склады советских вооружений, расположенные в ПМР.

С 21 по 23 февраля Молдова проведёт военные учения в городе Бельцы. Об этом сообщили в Минобороны республики.

Как уточнили в ведомстве, в тактических манёврах будет задействована 1-я мотострелковая бригада «Молдова». Пехотные взводы выполнят марш-броски, а также отработают боевые стрельбы в дневное и ночное время. При этом военные заверили граждан, что учения носят плановый характер, и призвали не пугаться звуков стрельбы и взрывов.

В Минобороны заявили, что учения проводятся в соответствии с планом обучения национальной армии на 2023 год.

Напомним, бригада «Молдова» уже была задействована в манёврах 16—17 февраля, в ходе которых сапёры из состава подразделения участвовали в полевых поисковых мероприятиях, идентификации неразорвавшихся боеприпасов, найденных в земле, а также в запланированных миссиях по уничтожению боеприпасов.

Ранее, с 24 января по 4 февраля, более 400 военнослужащих молдавской армии приняли участие в комплексных тактических манёврах с боевой стрельбой из штатного оружия. Офицеры и сержанты продемонстрировали свои навыки оказания первой медицинской помощи, а также готовность противостоять химической опасности и другим угрозам. Как сообщают в Минобороны республики, во время тактических упражнений колонны транспортных средств прошли по молдавским национальным трассам.

«Усилить антироссийские настроения»

На фоне участившихся военных учений новый глава правительства Молдавии Дорин Речан заявил, что российские миротворцы должны покинуть непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику (ПМР), а сам регион должен быть демилитаризирован. После этого Приднестровье следует интегрировать в состав Республики Молдова, заявил Речан.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков порекомендовал властям Молдавии проявлять осторожность в оценках по вопросу приднестровского урегулирования и в отношении российских миротворцев.

«Нашим молдавским визави хотелось бы порекомендовать быть весьма и весьма осторожными», — сказал Песков в ходе брифинга с журналистами.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан

© Родион Прока

Со своей стороны, глава МИД ПМР Виталий Игнатьев отметил, что молдавское правительство в Кишинёве делает всё, чтобы избежать равноценного диалога с Приднестровьем. Он подчеркнул, что подобное поведение Тирасполь расценивает как проявление гибридной войны.

«Молдавская сторона практически три десятилетия заявляет о необходимости переформатирования миротворческой операции, заявляет о том, что российские войска должны быть выведены и так далее... Мы (руководство ПМР. — RT) считаем, что единственный способ, согласно которому можно думать о завершении миротворческой операции, — это достижение окончательного справедливого всеобъемлющего урегулирования молдово-приднестровского конфликта... Всё остальное — это, конечно, недопустимо и контрпродуктивно», — сказал Игнатьев.

Прокомментировал слова нового молдавского премьера о «демилитаризации» Приднестровья и бывший президент республики Игорь Додон.

«Интересно, как он собирается это сделать? Хочет начать там войну? Это очень опасно. Граждане Молдовы хотят спокойствия, мира и сохранения нейтралитета, они категорически против присоединения к НАТО или дестабилизации ситуации в Приднестровье», — написал Додон в своём Telegram-канале.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT пояснил, что заявления и первые шаги Речана на посту премьер-министра Молдавии говорят о том, что политик настроен на эскалацию напряжённости в отношениях с Москвой. А военные учения являются элементом этого курса, считает эксперт.

Флаги Молдавии и ПМР

Legion-Media

«Настораживает и вызывает обеспокоенность то, что новый премьер-министр вместо того, чтобы первым делом заняться решением острых экономических вопросов, сразу же поднял военную тематику. Это говорит о том, что данная повестка носит искусственный характер и призвана просто запугать население республики и повлиять на общественное мнение, усилить антироссийские настроения», — пояснил Оленченко.

Обвинения из воздуха

Одновременно тему Приднестровья затронул и президент Украины Владимир Зеленский. В интервью Die Welt политик заявил, что Киев готов помочь Кишинёву, если потребуется.

«Мы (руководство Украины. — RT) получили информацию от нашей разведки, что Россия хочет воспользоваться возможностью и сменить руководство Молдавии. Мы передали эту информацию президенту Майе Санду. Вскоре после этого её подтвердили и европейские страны. Русские планировали всё это уже давно. Однако у Молдавии и России нет общей государственной границы. Как же им осуществить свой план? Откуда они должны направить туда войска и оборудование? Для этого русским нужны аэропорты. Но сейчас в Молдавии есть только один аэропорт — в столице, Кишинёве. Поэтому им придётся использовать этот аэропорт и все ресурсы Приднестровья. Майя Санду никогда не просила меня о помощи, но она поблагодарила меня за информацию. Она очень хорошо знает нашу ситуацию. Украина всегда будет готова помочь Молдавии», — заявил Зеленский.

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Это не первое заявление украинского президента, касающееся Молдавии. Выступая 9 февраля в Европейском совете, Зеленский заявил, что передал молдавской коллеге Майе Санду «детальный российский план разрушения политической ситуации в Молдавии», который якобы удалось добыть украинским спецслужбам.

«Я говорил с президентом Молдавии Майей Санду и проинформировал её о том, что получилось перехватить нашей разведке — детальный российский план разрушения политической ситуации в Молдавии. Российский документ, который показывает, кто, когда и вследствие каких действий собирается сломать Молдавию и демократический порядок и установить свой контроль над ней», — цитирует Зеленского РИА Новости.

В свою очередь, Дмитрий Песков заявил, что Кремль не знает, о каком якобы перехваченном плане говорил Владимир Зеленский.

«Рост напряжённости»

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что формирование нового кабмина Молдавии шло в условиях «беспрецедентного нагнетания» официальным Кишинёвом антироссийской риторики.

«Мы не раз говорили, что западные кураторы нынешнего руководства Молдавии уверенно ведут страну по пути Украины и Прибалтики», — добавила Захарова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Пресс-служба МИД РФ

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, западные партнёры Кишинёва хотят сделать из Молдавии «следующую Украину». Министр напомнил, что нынешний президент республики Майя Санду имеет румынское гражданство и буквально «рвётся в НАТО».

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За день до того, как молдавский парламент утвердил новый состав кабинета министров во главе с Дорином Речаном, страны — участницы Североатлантического альянса договорились нарастить поддержку оборонного потенциала Грузии и Молдавии. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая перед журналистами по итогам заседания в Брюсселе глав минобороны стран альянса.

«Министры также обсудили наши обязательства перед другими партнёрами, находящимися в зоне риска, включая Боснию и Герцеговину, Грузию и Молдавию. Мы договорились усилить адресную поддержку, направленную на укрепление их обороноспособности, устойчивости и оперативной совместимости с НАТО», — сообщил он.

Одновременно Кишинёв сам наращивает оборонные траты: в 2023 году их уровень превысит прошлогодний на 50%. Об этом ранее объявил министр обороны Молдавии Анатолий Носатый. По его словам, средства пойдут на реформы и увеличение зарплат контрактникам.

«Бюджет Министерства обороны составит в будущем году 1,697 млрд леев (около $90 млн), что на 50% больше, чем в этом», — цитирует ТАСС министра обороны Молдавии.

Российские миротворцы в Приднестровье

© Сергей Кузнецов

По мнению Владимира Оленченко, увеличение трат на оборону, частые военные учения и риторика о выводе российских миротворцев из ПМР говорят о том, что новый молдавский кабмин может не остановиться перед искушением спровоцировать конфликт в Приднестровье.

«С российской стороны уже прозвучало предупреждение о том, что Молдавии надо быть очень аккуратной в своих действиях. Что касается заявлений Зеленского, то надо понимать, что любые попытки Киева «помочь» Кишинёву в военном плане станут актом нарушения официального нейтралитета Молдавии. А конечные бенефициары роста напряжённости в регионе — США, американские власти этого даже не скрывают», — добавил эксперт.

Схожей точки зрения придерживается научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его словам, в том, что сейчас нагнетается напряжённость вокруг Приднестровья, большую роль играют украинские политики. Киев очень хочет спровоцировать вооружённый конфликт в регионе, надеясь в общем хаосе захватить склады вооружений, расположенные в ПМР, считает эксперт.

«Сейчас у ВСУ наблюдается дефицит боеприпасов, при этом у них под боком в Приднестровье остались ещё советские склады с вооружением. Они-то и являются лакомым кусочком для Украины. Если конфликт и начнётся, то он точно будет спровоцирован украинской стороной, которая затем втянет в него Молдавию. Однако в Приднестровье находится российский миротворческий контингент — если его атакуют, уверен, что противник получит ответ», — подытожил Блохин.