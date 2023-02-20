Песков порекомендовал молдавским властям быть осторожными в заявлениях о Приднестровье
- РИА Новости
Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что намерен добиваться демилитаризации Приднестровья и вывода российских миротворцев.
«Нашим молдавским визави хотелось бы порекомендовать быть весьма и весьма осторожными», — сказал Песков в ходе брифинга с журналистами.
Также представитель Кремля сообщил, что Россия продолжает выполнять свои задачи в Приднестровье, несмотря на напряжённость в отношениях с Молдавией.