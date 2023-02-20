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Песков порекомендовал молдавским властям быть осторожными в заявлениях о Приднестровье

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Молдавские власти должны быть «весьма и весьма осторожными» в заявлениях о Приднестровье. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков порекомендовал молдавским властям быть осторожными в заявлениях о Приднестровье
  • РИА Новости

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что намерен добиваться демилитаризации Приднестровья и вывода российских миротворцев.

«Нашим молдавским визави хотелось бы порекомендовать быть весьма и весьма осторожными», — сказал Песков в ходе брифинга с журналистами.

Также представитель Кремля сообщил, что Россия продолжает выполнять свои задачи в Приднестровье, несмотря на напряжённость в отношениях с Молдавией.

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