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Песков заявил, что Россия продолжает выполнять свои задачи в Приднестровье

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Россия продолжает выполнять свои задачи в Приднестровье, несмотря на напряжённость в отношениях с Молдавией. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков заявил, что Россия продолжает выполнять свои задачи в Приднестровье
  • Gettyimages.ru
  • © Andreea Campeanu

На вопрос об ожиданиях от работы с новым правительством Молдавии представитель Кремля ответил, что у Москвы весьма и весьма напряжённые отношения с Кишинёвом.

«Россия... продолжает выполнять свои соответствующие функции (на приднестровском направлении. — RT)», — заявил Песков.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что власти страны начали работу по денонсации ряда соглашений по линии СНГ.

Также он сообщил, что намерен добиваться демилитаризации Приднестровья и вывода российских миротворцев.

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