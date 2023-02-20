Песков заявил, что Россия продолжает выполнять свои задачи в Приднестровье
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На вопрос об ожиданиях от работы с новым правительством Молдавии представитель Кремля ответил, что у Москвы весьма и весьма напряжённые отношения с Кишинёвом.
«Россия... продолжает выполнять свои соответствующие функции (на приднестровском направлении. — RT)», — заявил Песков.
Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что власти страны начали работу по денонсации ряда соглашений по линии СНГ.
Также он сообщил, что намерен добиваться демилитаризации Приднестровья и вывода российских миротворцев.