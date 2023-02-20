Песков заявил, что Россия продолжает выполнять свои задачи в Приднестровье

Россия продолжает выполнять свои задачи в Приднестровье, несмотря на напряжённость в отношениях с Молдавией. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На вопрос об ожиданиях от работы с новым правительством Молдавии представитель Кремля ответил, что у Москвы весьма и весьма напряжённые отношения с Кишинёвом.

«Россия... продолжает выполнять свои соответствующие функции (на приднестровском направлении. — RT)», — заявил Песков.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что власти страны начали работу по денонсации ряда соглашений по линии СНГ.

Также он сообщил, что намерен добиваться демилитаризации Приднестровья и вывода российских миротворцев.