«По отработанной схеме»: как при поддержке Запада происходит милитаризация Молдавии

Расходы на Вооружённые силы Молдавии в 2023 году будут увеличены на 50% по сравнению с текущим годом. Об этом сообщил министр обороны Молдавии Анатолий Носатый. Кишинёв принял решение увеличить финансирование армии, несмотря на экономический кризис в стране и серьёзный бюджетный дефицит. Власти Молдавии открыто говорят, что видят в России угрозу, и, как отмечают эксперты, взяли курс на милитаризацию страны. Эта политика нашла поддержку на Западе. Ранее в ЕС пообещали выделить €40 млн на поставку нелетального вооружения. Также военную помощь Кишинёву начал оказывать Пентагон. По мнению аналитиков, накачка Молдавии оружием может привести страну к самоубийственной для неё конфронтации с Москвой.

Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый сообщил на своей странице в Facebook*, что в 2023 году военный бюджет республики увеличится на 50%. По его словам, средства пойдут на реформы и увеличение зарплат контрактникам.

«Бюджет Министерства обороны составит в будущем году 1,697 млрд леев (около $87 млн), что на 50% больше, чем в этом», — цитирует ТАСС министра обороны Молдавии.

Ранее республика незначительно наращивала объём военных расходов. В 2021 году военный бюджет Молдавии составлял 784 млн леев ($40,4 млн по текущему курсу), в 2020 году — 758 млн леев ($39 млн), в 2019 — 736 млн леев ($38 млн).

Кишинёв принял решение резко увеличить расходы на армию, несмотря на тяжёлую экономическую ситуацию в стране. По итогам следующего года власти Молдавии ожидают дефицит бюджета в размере 18,327 млрд леев (около $944 млн).

Трудную экономическую ситуацию в Кишинёве объясняют скачком стоимости энергоресурсов. 9 декабря в интервью CNN президент Молдавии Майя Санду заявила, что стоимость газа для молдавских потребителей в текущем году выросла в семь раз, а электричества — в четыре раза. Кроме того, республика страдает из-за высокой инфляции.

Напомним, экономический кризис спровоцировал в Молдавии волну антиправительственных протестов, в организации которых власти обвиняют «пророссийские» политические силы. Одними из активных участников митингов являются сторонники партии «Шор». Данная политсила требует отставки правительства, выступает за сохранение прописанного в Конституции нейтрального статуса страны и взвешенную внешнюю политику.

Оружейная накачка

В беседе с RT доктор политических наук, профессор РАНХиГС при президенте РФ, доцент МГУ им. Ломоносова Наталья Харитонова отметила, что Молдавия увеличивает военные расходы, несмотря на то что находится на грани социально-экономического коллапса.

«В абсолютном выражении суммы военного бюджета Молдавии могут показаться небольшими, но тут скорее важна сама тенденция (плюс 50%) и демонстрация нового приоритета государственной политики — курс на милитаризацию для «защиты от российской угрозы», — пояснила Харитонова.

Напомним, руководство Молдавии открыто говорит, что видит в России угрозу своей безопасности. Например, в упомянутом выше интервью CNN Майя Санду заявила, что сейчас Украина защищает «свободу Молдавии», а Москва якобы пытается дестабилизировать ситуацию внутри страны.

«Мы стоим перед лицом гибридной войны. Со стороны России предпринимаются попытки дестабилизировать ситуацию в Молдавии. То, что у нас существует проблема Приднестровья и что там десятилетиями незаконно находятся российские войска, — всё это, конечно, увеличивает риски в области безопасности для моей страны», — сказала Санду.

Президент Молдавии Майя Санду и генсек НАТО Йенс Столтенберг

© NATO

По мнению Харитоновой, Молдавия ограничена в финансовых возможностях для модернизации вооружённых сил. В связи с этим, как считает эксперт, Кишинёв будет пользоваться возможностями разнообразных программ западной военной помощи.

В середине июня 2022 года в ходе визита в Молдавию президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Кишинёв получит €40 млн военной помощи из Евросоюза. В начале июля Совет ЕС опубликовал подробности запуска специальной программы для Кишинёва.

Согласно официальной информации Брюсселя, военная помощь включает поставки нелетального вооружения, которые повысят совместимость с войсками европейских стран. Программа рассчитана на 36 месяцев и предполагает передачу Кишинёву логистической техники, транспорта, БПЛА, оборудования для обеспечения кибербезопасности, средств связи и управления.

В конце июня госсекретарь Минобороны Молдавии Валерий Мижа в эфире TVR Moldova заявил, что республика вынуждена обращаться за помощью к Западу, так как не способна производить необходимое для обороны вооружение.

В планах Кишинёва, как рассказал Мижа, модернизировать ВС республики для повышения мобильности, огневой мощи и улучшения противовоздушной обороны.

1 октября, выступая на брифинге, министр обороны Германии Кристин Ламбрехт сообщила о намерении передать Молдавии армейские беспилотники и другую военную технику. Помимо европейцев, военную помощь Молдавии готовы оказать Соединённые Штаты. В ноябре в системе раскрытия государственных расходов правительства США была опубликована информация о приобретении Пентагоном приборов ночного видения для нужд Кишинёва на $810 тыс.

Харитонова не исключает, что Вашингтон может осуществлять и непубличные поставки военной продукции, пользуясь логистическими каналами в Румынии и потенциалом аэродрома в Кишинёве.

«Запад уже накачивает Молдавию разнообразным вооружением. Если исходить из информации от оппозиции и в молдавских СМИ, то в Кишинёве приземлялись транспортные самолёты ВВС США. Власти про это молчат, а наблюдатели предполагают, что американцы доставили лёгкое стрелковое оружие. У США достаточно программ, позволяющих накачивать вооружением Молдавию», — говорит Харитонова.

В Приднестровье неоднократно выражали обеспокоенность передачей западного вооружения молдавским ВС. В Тирасполе опасаются, что оружейные поставки из стран НАТО лишь ухудшат ситуацию с безопасностью в регионе. С точки зрения МИД ПМР, вооружая Молдавию, «НАТО фактически раздувает противостояние, провоцирует горячие головы».

Последствия обстрела здания МГБ Приднестровья

РИА Новости

© Пресс-центр МВД ПМР

В Тирасполе допускают, что Кишинёв может выйти из соглашения от 21 июля 1992 года «О принципах мирного урегулирования вооружённого конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова». Документ закрепил мирные принципы урегулирования конфликта между Кишинёвом и Тирасполем и узаконил присутствие российских «голубых касок».

Напомним, миротворческую вахту в непризнанной республике продолжает нести Оперативная группа российских войск в Приднестровье (ОГРВ). Нынешнее руководство Молдавии крайне негативно относится к присутствию военнослужащих ВС РФ и требует их вывода.

«В антироссийском лагере»

По мнению экспертов, политика Запада на молдавском направлении нацелена на втягивание Молдавии в конфронтацию с Россией по схеме, которая с 2014 года реализовывалась на Украине.

«Запад действуют в Молдавии по отработанной схеме. Под видом «безобидных» поставок нелетального вооружения, включая средства связи, обмена данными и разведки, осуществляется создание инфраструктуры управления войсками государства-сателлита», — отметил в беседе с RT эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин.

Напомним, последние восемь лет Соединённые Штаты активно оснащали ВСУ средствами связи и управления, которые совместимы с натовскими аналогами. По словам Костикина, такая политика проводилась под предлогом помощи в защите от «российской агрессии» и перевода на стандарты Североатлантического альянса.

Также по теме Наднациональная надстройка: почему в ЕС заговорили о необходимости наращивать производство оружия и боеприпасов Евросоюзу необходимо наращивать производство оружия и боеприпасов, и Брюссель готов помочь в этом странам содружества, заявил глава...

«На примере спецоперации мы можем сделать вывод, что благодаря достижению достаточно высокого уровня оперативной совместимости американцы получили возможность практически напрямую управлять украинскими подразделениями и оперативно передавать им разведданные», — пояснил Костикин.

По мнению эксперта, подобная тактика «очень удобна» для США, так как позволяет использовать ресурсы вооружённых сил государства-сателлита, не являющегося членом НАТО, для военного противостояния России.

Схожей точки зрения придерживается и Наталья Харитонова.

«Молдавия по многим параметрам идёт по пути Украины с той разницей, что де-юре ещё не отказалась от нейтралитета, а де-факто это произошло. В молдавских реалиях втягивание в НАТО выражается в поставках западного оружия, работе военных советников, планах по интеграции в Румынию», — рассуждает Харитонова.

Кроме того, эксперт обратила внимание на военные учения, которые молдавские ВС проводят с подразделениями стран НАТО. Так, в октябре в республике состоялись манёвры под названием JCET-2022 (Joint Combined Exchange Training) с участием румынских и британских подразделений.

«Учения JCET направлены на развитие возможностей для выполнения миссий и повышение уровня оперативной совместимости между участвующими контингентами», — пояснили ранее в Минобороны Молдавии замысел манёвров.

В сентябре в 20 км от Приднестровья прошли учения «Огненный щит» с американскими и румынскими войсками. По информации Минобороны Молдавии, они были нацелены на «совершенствование навыков участвующих подразделений и повышение уровня оперативной совместимости между армиями стран-партнёров» (цитата по Интерфаксу).

Как полагает Харитонова, учения молдавской армии с силами НАТО призваны повысить уровень взаимодействия, встроив вооружённые силы республики в подконтрольный альянсу контур управления.

«Очевидно, что США максимально усиливают инфраструктуру НАТО в Молдавии, осваивают её территорию, чтобы иметь стабильный и укреплённый тыл в контексте того, что происходит на Украине. Усиление присутствия альянса в Молдавии в перспективе может привести к провокациям против российских миротворцев в Приднестровье или открытию второго фронта против России в ПМР», — говорит Харитонова.

В комментарии RT сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что политика США продиктована стремлением создать в Молдавии ещё один очаг военной напряжённости для России. Однако втягивание Кишинёва в конфронтацию с Москвой равносильно самоубийству.

«Молдавия — одна из составных частей своеобразного кордона лимитрофов, который выстраивает Вашингтон и его союзники вблизи российских границ с целью ослабления нашей страны. То обстоятельство, что Молдавия является нейтральной, Запад совершенно не волнует. С его точки зрения, она должна находится исключительно в антироссийском лагере», — заключил Блохин.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.