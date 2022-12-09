Наднациональная надстройка: почему в ЕС заговорили о необходимости наращивать производство оружия и боеприпасов

Евросоюзу необходимо наращивать производство оружия и боеприпасов, и Брюссель готов помочь в этом странам содружества, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, из-за недостаточного финансирования европейского военно-промышленного комплекса и поставок вооружений Украине арсеналы ЕС истощаются. В этой связи он призвал государства ЕС увеличить к 2025 году суммарные военные расходы на €70 млрд. Эксперты считают, что планы Брюсселя по увеличению трат на оборону вряд ли найдут всеобщую поддержку среди стран ЕС из-за кризиса, который они сейчас переживают и в экономике, и в энергетике. К тому же развитие европейского ВПК не встретит одобрения со стороны США, которые считают его конкурентным своему, полагают аналитики.

Странам Евросоюза следует увеличить расходы на оборонные нужды, чтобы нарастить производство оружия и боеприпасов, существующие запасы которых истощает военная помощь Украине. С таким заявлением на заседании Европейского оборонного агентства 8 декабря выступил глава внешнеполитической службы содружества Жозеп Боррель.

«Я знаю, что общественность предпочитает пушкам масло — это и понятно, но мы имеем дело с годами недостаточного финансирования. И в результате наши запасы быстро истощились, ведь мы направляем их Украине. Предоставляемая Киеву военная помощь поступает не с конвейера, а из запасов», — сказал он.

По словам Борреля, нынешнее положение дел в ЕС таково, что ему «недостаёт критически важных оборонных возможностей». В этой связи в течение следующих трёх лет содружеству необходимо нарастить суммарные военные расходы на €70 млрд, чтобы помочь европейскому военно-промышленному комплексу повысить свои мощности, считает политик.

Содействие государствам в этом готова оказать Еврокомиссия, которая вложит €500 млн в совместные закупки европейских армий, анонсировал Боррель. Он также рекомендовал руководству стран ЕС формировать национальные военные бюджеты, исходя из интересов содружества в целом.

«Государства-члены должны разрабатывать свои национальные планы с учётом (интересов всего. — RT) ЕС, используя системный и совместный подход к планированию и развитию потенциала», — пояснил дипломат, добавив, что Евросоюзу необходимо брать на себя больше ответственности в вопросе обеспечения своей безопасности, а не только рассчитывать на поддержку НАТО.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

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Милитаризация Европы

Боррель не в первый раз заявляет, что странам ЕС нужно быть более самостоятельными в вопросах поддержания безопасности содружества. В своём блоге 22 мая он отметил, что актуальность этого вопроса продемонстрировала ситуация на Украине. В этой связи дипломат подчеркнул необходимость увеличения странами Евросоюза своего военного потенциала в координации друг с другом. По мнению Борреля, отсутствие сотрудничества между государствами в совместных закупках вооружений поспособствует лишь пустой трате денег и неэффективному формированию арсеналов.

Свою позицию по вопросу восполнения европейских оружейных запасов он повторил в начале сентября. В ходе встречи с европарламентариями глава дипломатии ЕС попытался убедить политиков в том, что совместные закупки оружия обойдутся их странам дешевле.

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Позднее, 10 октября, Боррель на пресс-конференции подчеркнул, что Европейскому союзу следует повышать ещё и военную мобильность. Причём делать это нужно в координации с партнёрами по НАТО, а также странами-соседями, не входящими в ЕС: Молдавией и Украиной.

Между тем в России ранее отмечали, что Евросоюз, следуя своему нынешнему военно-политическому курсу, всё больше сливается с Североатлантическим альянсом. Как подчеркнул глава МИД Сергей Лавров во время выступления на 30-й ассамблее Совета по внешней и оборонной политике 14 мая, ЕС постепенно утрачивает свою самостоятельность в угоду планам США.

«ЕС окончательно утрачивает признаки самостоятельности, послушно встраиваясь в англосаксонские планы по утверждению того самого однополярного миропорядка, жертвуя качеством жизни европейцев, их коренными интересами в угоду США... Евросоюз в вопросах безопасности постепенно тоже сливается с НАТО, а то, в свою очередь, всё громче заявляет о своих глобальных амбициях», — указал министр.

Процесс милитаризации Евросоюза отметил и заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев на брифинге 17 ноября.

«В Евросоюзе всё подчинено логике военной конфронтации с нашей страной. По сути, происходит сращивание с НАТО... Всё это крайне опасно для стабильности на Европейском континенте, который отдельные страны ЕС хотели бы сделать реальным театром военных действий», — заметил он.

Европарламент

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В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге 8 декабря констатировала, что если ранее в России отмечали превращение Евросоюза в «экономический отдел НАТО», то теперь он становится «военно-политическим и финансовым подразделением НАТО».

В интересах США

Опрошенные RT эксперты отмечают, что Евросоюз идёт по пути всё большей милитаризации, так как стремится соответствовать требованиям своего старшего партнёра в лице США, который ждёт от Брюсселя исполнения своих директив по оказанию военной помощи Киеву. Помимо этого, истеблишмент ЕС поддерживает миф об угрозах со стороны России и старается помочь Соединённым Штатам побороть РФ на Украине, пояснил сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Коллективный Запад не раз декларировал разными способами своё намерение нанести России стратегическое поражение на Украине. В ход идут любые средства: от санкций до поставок оружия Киеву. И Брюссель, втянувшись в игру Вашингтона по противостоянию России, старается не обращать внимания, какой ущерб наносит эта «игра» европейскому содружеству. Главное — посильнее и побольнее ударить по России», — сказал аналитик.

С его точкой зрения согласен эксперт РИСИ Сергей Ермаков: «Наращиванием оборонного производства в Брюсселе хотят продемонстрировать солидарность с американской позицией по отношению к России. В этой связи Боррель считает, что Евросоюз Соединённым Штатам будет интересен в качестве военно-политической организации в довесок к НАТО. Поэтому он и побуждает коллег раскошелиться и расширить свои запасы вооружений, к которым в случае необходимости смогут обращаться и США».

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Евросоюз сегодня превратился в наднациональную надстройку, которая полностью подчинена Вашингтону и которую тот использует для трансляции влияния и воли в европейском регионе, отметил в комментарии RT член Академии военных наук РФ Андрей Кошкин.

«А это значит, что курс нынешней милитаризации ЕС задают именно США. При этом своей целью они видят не укрепление оборонных возможностей содружества, а создание из него хранилища вооружений, которым можно будет распоряжаться, не затрагивая собственный арсенал», — пояснил аналитик.

Однако не все страны ЕС готовы продолжать увеличивать свои оборонные траты ввиду усугубляющихся экономического и энергетического кризисов, считает Блохин. К тому же перспектива контроля, пусть и частичного, над военными бюджетами со стороны Брюсселя тоже вряд ли обрадует членов содружества, уверен аналитик.

«Поэтому рекомендация Борреля странам ЕС формировать свои оборонные расходы с учётом интересов Брюсселя вряд ли встретит безоговорочную поддержку среди всех государств — членов содружества. Ведь в противном случае это будет означать, что европейская бюрократия усилит свой контроль над суверенитетами этих стран. Не думаю, что с этим согласятся крупные игроки ЕС», — отметил эксперт.

При этом процесс милитаризации Евросоюза, скорее всего, будет находиться под контролем США, которые не хотят допустить чрезмерного укрепления оборонного потенциала содружества, уверен Константин Блохин.

«Европейцы могут обсуждать совместную закупку вооружений, запускать какие-то инициативы по созданию сил быстрого реагирования, повышать свою военную мобильность. Однако всё это будет контролироваться Вашингтоном, которому неинтересна военно-политическая субъектность содружества. К тому же у США в приоритете развитие собственного ВПК, который сейчас обслуживает в том числе и Европу. Поэтому они вряд ли дадут Евросоюзу восстановить на должном уровне своё военно-промышленное производство. Американскому бизнесу тут конкуренты не нужны», — резюмировал он.