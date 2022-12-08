Боррель признал, что в ЕС истощаются запасы поставляемого Украине оружия
- AP
Слова Борреля приводит ТАСС.
«Запасы оружия в ЕС, поставляемого Украине, истощаются из-за того, что мы годами не обеспечивали необходимое финансирование. То, что мы направляем Киеву, мы берём не со складов, а из наших армий», — сказал он на заседании Европейского оборонного агентства.
Боррель добавил, что ситуация «быстро улучшается».
Ранее он сообщал, что ЕС в общей сложности поставил Украине оружия более чем на €8 млрд.
Польский посол при НАТО Томаш Шатковский отметил, что многие страны НАТО уже столкнулись с опустошением складов вооружения и военной техники, которую они передают Украине.