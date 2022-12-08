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Боррель признал, что в ЕС истощаются запасы поставляемого Украине оружия

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что запасы оружия в Евросоюзе, поставляемого украинской армии, истощаются. По его словам, европейский ВПК годами не получал должного финансирования.
Боррель признал, что в ЕС истощаются запасы поставляемого Украине оружия
  • AP

Слова Борреля приводит ТАСС.

«Запасы оружия в ЕС, поставляемого Украине, истощаются из-за того, что мы годами не обеспечивали необходимое финансирование. То, что мы направляем Киеву, мы берём не со складов, а из наших армий», — сказал он на заседании Европейского оборонного агентства.

Боррель добавил, что ситуация «быстро улучшается».

Ранее он сообщал, что ЕС в общей сложности поставил Украине оружия более чем на €8 млрд.

Польский посол при НАТО Томаш Шатковский отметил, что многие страны НАТО уже столкнулись с опустошением складов вооружения и военной техники, которую они передают Украине.

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