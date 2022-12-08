Боррель призвал страны ЕС увеличить военные расходы на €70 млрд до 2025 года
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Соответствующее заявление он сделал в четверг, 8 декабря, выступая на заседании Европейского оборонного агентства, сообщает ТАСС.
Он заявил, что после холодной войны страны ЕС асинхронно сократили свои военные расходы, в связи с чем Евросоюзу сначала необходимо исправить своё прошлое и компенсировать недостаток военных инвестиций.
«Сейчас у нас нет европейской армии, у нас есть 27 разных армий», — сказал Боррель.
Отмечается, что суммарные военные расходы ЕС в 2021 году составили €214 млрд, увеличившись на 6%.