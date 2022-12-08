Узнать больше

Боррель призвал страны ЕС увеличить военные расходы на €70 млрд до 2025 года

Короткая ссылка
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель призвал увеличить суммарные расходы на оборону до 2025 года на €70 млрд, то есть более чем на 30%.
Боррель призвал страны ЕС увеличить военные расходы на €70 млрд до 2025 года
  • Gettyimages.ru
  • © Sean Gallup

Соответствующее заявление он сделал в четверг, 8 декабря, выступая на заседании Европейского оборонного агентства, сообщает ТАСС.

Он заявил, что после холодной войны страны ЕС асинхронно сократили свои военные расходы, в связи с чем Евросоюзу сначала необходимо исправить своё прошлое и компенсировать недостаток военных инвестиций.

«Сейчас у нас нет европейской армии, у нас есть 27 разных армий», — сказал Боррель.

Отмечается, что суммарные военные расходы ЕС в 2021 году составили €214 млрд, увеличившись на 6%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить