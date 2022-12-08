Боррель призвал страны ЕС увеличить военные расходы на €70 млрд до 2025 года

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель призвал увеличить суммарные расходы на оборону до 2025 года на €70 млрд, то есть более чем на 30%.

Соответствующее заявление он сделал в четверг, 8 декабря, выступая на заседании Европейского оборонного агентства, сообщает ТАСС.

Он заявил, что после холодной войны страны ЕС асинхронно сократили свои военные расходы, в связи с чем Евросоюзу сначала необходимо исправить своё прошлое и компенсировать недостаток военных инвестиций.

«Сейчас у нас нет европейской армии, у нас есть 27 разных армий», — сказал Боррель.

Отмечается, что суммарные военные расходы ЕС в 2021 году составили €214 млрд, увеличившись на 6%.