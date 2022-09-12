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В Молдавии начались плановые военные учения

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Вооружённые силы Молдавии сообщили о начале плановых учений «Огненный щит — 2022», которые пройдут с 12 по 23 сентября.
В Молдавии начались плановые военные учения
  • Gettyimages.ru

«К учениям привлекаются подразделения боевой техники и артиллерийские системы Национальной армии», — сообщило Минобороны республики.

Ведомство призвало граждан «не тревожиться, когда они видят военную технику, курсирующую по дорогам», а также воздерживаться от публикации изображений в интернете, так как «это может привести к дезинформации».

8 сентября в городе Кагул, который расположен по соседству с Гагаузской автономией, начались учения батальона молдавского спецназа Fulger.

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