В Молдавии начались плановые военные учения

Вооружённые силы Молдавии сообщили о начале плановых учений «Огненный щит — 2022», которые пройдут с 12 по 23 сентября.

«К учениям привлекаются подразделения боевой техники и артиллерийские системы Национальной армии», — сообщило Минобороны республики.

Ведомство призвало граждан «не тревожиться, когда они видят военную технику, курсирующую по дорогам», а также воздерживаться от публикации изображений в интернете, так как «это может привести к дезинформации».

8 сентября в городе Кагул, который расположен по соседству с Гагаузской автономией, начались учения батальона молдавского спецназа Fulger.