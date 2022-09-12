В Молдавии начались плановые военные учения
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«К учениям привлекаются подразделения боевой техники и артиллерийские системы Национальной армии», — сообщило Минобороны республики.
Ведомство призвало граждан «не тревожиться, когда они видят военную технику, курсирующую по дорогам», а также воздерживаться от публикации изображений в интернете, так как «это может привести к дезинформации».
8 сентября в городе Кагул, который расположен по соседству с Гагаузской автономией, начались учения батальона молдавского спецназа Fulger.