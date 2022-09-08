Спецназ полиции Молдавии начал новые учения на юге страны

В городе Кагул, который расположен по соседству с Гагаузской автономией, утром 8 сентября начались учения батальона молдавского спецназа Fulger.

«Такие учения организуются регулярно для поддержания высокого уровня реагирования и являются частью плана подготовки подразделений с особым статусом», — цитирует ТАСС сообщение Генерального инспектората полиции Молдавии.

По плану учений перекрыт ряд улиц в центре Кагула, у здания администрации города дежурят усиленные наряды полиции.

18 августа спецназ полиции Молдавии провёл учения в Комрате (Гагаузская автономия), в ходе которых были отработаны приёмы борьбы с терроризмом.