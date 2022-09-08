Спецназ полиции Молдавии начал новые учения на юге страны
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«Такие учения организуются регулярно для поддержания высокого уровня реагирования и являются частью плана подготовки подразделений с особым статусом», — цитирует ТАСС сообщение Генерального инспектората полиции Молдавии.
По плану учений перекрыт ряд улиц в центре Кагула, у здания администрации города дежурят усиленные наряды полиции.
18 августа спецназ полиции Молдавии провёл учения в Комрате (Гагаузская автономия), в ходе которых были отработаны приёмы борьбы с терроризмом.