Спецназ полиции Молдавии начал контртеррористические учения в Гагаузии
- AFP
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генерального инспектората полиции Молдавии.
«Бригада полиции особого назначения Fulger проводит в Комрате учения», — заявили в инспекторате.
По сценарию учений спецназ полиции будет отражать нападение условных террористов на один из корпусов Комратского университета.
При этом депутат Народного собрания Гагаузии Виктор Петров считает, что данные учения связаны с тем, что в Гагаузии разгорелись антиправительственные протесты.
В конце июля в трёх населённых пунктах Гагаузской автономии Молдавии прошли митинги против роста цен и за укрепление молдавско-российских отношений.