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Спецназ полиции Молдавии начал контртеррористические учения в Гагаузии

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Спецназ полиции Молдавии начал учения в Комрате (Гагаузская автономия), в ходе которых планируется отработать приёмы борьбы с терроризмом.
Спецназ полиции Молдавии начал контртеррористические учения в Гагаузии
  • AFP
  • © Daniel MIHAILESCU

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генерального инспектората полиции Молдавии.

«Бригада полиции особого назначения Fulger проводит в Комрате учения», — заявили в инспекторате.

По сценарию учений спецназ полиции будет отражать нападение условных террористов на один из корпусов Комратского университета.

При этом депутат Народного собрания Гагаузии Виктор Петров считает, что данные учения связаны с тем, что в Гагаузии разгорелись антиправительственные протесты. 

В конце июля в трёх населённых пунктах Гагаузской автономии Молдавии прошли митинги против роста цен и за укрепление молдавско-российских отношений.

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