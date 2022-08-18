Спецназ полиции Молдавии начал контртеррористические учения в Гагаузии

Спецназ полиции Молдавии начал учения в Комрате (Гагаузская автономия), в ходе которых планируется отработать приёмы борьбы с терроризмом.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генерального инспектората полиции Молдавии.

«Бригада полиции особого назначения Fulger проводит в Комрате учения», — заявили в инспекторате.

По сценарию учений спецназ полиции будет отражать нападение условных террористов на один из корпусов Комратского университета.

При этом депутат Народного собрания Гагаузии Виктор Петров считает, что данные учения связаны с тем, что в Гагаузии разгорелись антиправительственные протесты.

В конце июля в трёх населённых пунктах Гагаузской автономии Молдавии прошли митинги против роста цен и за укрепление молдавско-российских отношений.