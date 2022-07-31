В Гагаузии демонстранты потребовали от властей Молдавии восстановить отношения с Россией

В трёх населённых пунктах Гагаузской автономии Молдавии прошли митинги против роста цен и за укрепление молдавско-российских отношений.

Как сообщает РИА Новости, акции прошли в столице автономии Комрате, Вулканештах и Чадыр-Лунге, они были организованы гражданскими активистами и депутатами местного парламента Гагаузии.

Выступающие высказывали критику в адрес молдавских властей, обвиняя правительство в бездействии на фоне роста цен.

Отмечается, что гагаузы также подготовили обращение к руководству России, в котором выразили просьбу о пересмотре цены на газ для Молдавии.

10 июля в Гагаузской автономии Молдавии проходил митинг против роста цен на продукты и топливо.