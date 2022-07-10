В Молдавии прошёл митинг против роста цен

В Гагаузской автономии Молдавии прошёл митинг против роста цен на продукты и топливо.

Как сообщает РИА Новости, демонстрация прошла в столице автономии — Комрате.

По данным агентства, акцию протеста организовали гражданские активисты и депутаты местного парламента Гагаузии. В демонстрации приняли участие порядка 200 человек из Комрата и других населённых пунктов автономии.

Протестующие вышли на улицу, чтобы выразить недовольство ростом цен в стране, они раскритиковали провал экономической политики правящей партии страны «Действие и справедливость» и правительства Натальи Гаврилицы.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что продовольственная безопасность страны находится под угрозой.