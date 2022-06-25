Президент Молдавии: продовольственная безопасность страны находится под угрозой

Продовольственная безопасность Молдавии находится под угрозой из-за ситуации на Украине. Об этом заявила президент республики Майя Санду.

«Продовольственная безопасность страны находится под угрозой из-за всего, что происходит. Мы находимся в ситуации, когда Украина не может заниматься экспортом, хотя является крупным поставщиком зерна, и это может привести к резкому росту цен на международном рынке», — приводит РИА Новости её слова в эфире телеканала Prime.

Санду пояснила, что рост цен на зерно автоматически отражается на стоимости остальных продуктов питания.

Ранее в Кишинёве несколько тысяч человек приняли участие в акции протеста из-за роста цен.

В апреле инфляция в Молдавии достигла 22,2%, что стало абсолютным рекордом среди европейских стран, сообщил экс-президент республики Игорь Додон.